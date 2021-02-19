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Как выглядеть стильно в любом возрасте: 5 важных советов мужчинам

Сегодня, 12:31

Стилист Ильяс Сахтара назвал главные ошибки в подборе одежды

Многие думают, что возраст или вес мешают отлично выглядеть и получить хорошую работу. Мужчин вообще пугают годы. Но ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" Ильяс Сахтара дал советы, как обновить гардероб и заодно изменить свою жизнь.

Нередко мужчины жалуются, что их не берут на работу из-за возраста, что все двери открыты только молодым. Но участники мейковер-шоу "Місія: краса" убедились: это все лишь негативные установки, от которых давно пора избавиться. Ведь причина – не цифры в паспорте или лишний вес, а отношение к себе и старый гардероб!

Стилист и телеведущий Ильяс Сахтар
Стилист и телеведущий Ильяс Сахтар
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Стилист и ведущий мейковер-шоу на телеканале "Украина" заметил, что как у молодежи, так и у людей постарше много изношенных вещей. Ильяс Сахтара дал несколько советов, которые помогут иначе взглянуть на себя.

Первый совет

Если одежда не вызывает положительных эмоций – смело выбрасывайте! Раньше вы с удовольствием ее носили, но если вещи лежат в шкафу больше года, а вы ни разу их не надели, значит, пришло время прощаться. Дело в том, что они не напоминают вам о тех приятных моментах, с которыми когда-то были связаны.

Второй совет

Есть хорошая поговорка: "Покупайте одежду в два раза дороже и в два раза меньше по количеству". Некоторые из нас готовы спустить все деньги на шоппинг. Особенно если находят что-то по очень низкой цене. Однако через 2-3 месяца такая одежда уже напоминает хлам в шкафу. А вот качественные вещи стоят дороже, но они в течение многих лет не изнашиваются и выглядят стильно.

Третий совет

Не носите постоянно все только черное и невзрачное. Многие люди считают, что возраст или лишний вес "диктуют" свои правила. Будто бы нужно выбирать неброскую одежду, балахоны и желательно что-то неприметное. Добавьте красок в свой образ! Светлые оттенки освежают, уменьшают возраст и поднимают настроение.

Как мужчине выглядеть стильно
Как мужчине выглядеть стильно
Фото: stocksnap.io

Четвертый совет

Не покупайте одежду на 1-2 размера больше. Мешковатые вещи добавляют возраст и намекают на неряшливость.

Пятый совет

Если вы любите носить джинсы, помните, что они должны идеально сидеть на вас даже без ремня. Ведь ремень – это всего лишь аксессуар.

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Источник: Сегодня
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