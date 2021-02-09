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Украина впереди: какой уникальный формат использовали на Ukrainian Fashion Week

Сегодня, 16:38

Ирина Данилевская рассказала, как прошла Украинская неделя моды

В Киеве завершилась Украинская неделя моды. Впервые за 23 года она прошла в цифровом формате, без зрителей. За 4 дня показали 28 уникальных шоу от украинских и международных дизайнеров. К слову, недавно прошла и первая кутюрная Неделя моды в 2021 году.

Как прошли показы без зрителей – узнавала телеведущая Юлия Галушка в утреннем информационно-развлекательном шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24", расспросив обо всем главу оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирину Данилевскую.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

По словам Ирины Данилевской, диджитальный формат для Ukrainian Fashion Week не новый, ведь ранее они уже тестировали видеопоказы и прямые трансляции.

В то же время, Украина оказалась впереди, говорит Данилевская, ведь руководство Ukrainian Fashion Week предложило новый и совсем уникальный формат, который они назвали phygital.

Глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская
Глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская
Фото: скриншот

Таким образом в Мыстецком арсенале, который стал съемочной площадкой, снимали видео с подиума. Ролики с показов могут увидеть все желающие в любой точке мира.

А с другой стороны на Ukrainian Fashion Week пригласили представителей различных украинских медиа, чтобы работать вместе над показом. Таким образом любой канал, сайт, издание получил свой эксклюзив с того, что происходило на подиуме Мыстецкого арсенала.

Какие дизайнеры участвовали в показах и как они проходили – смотрите детальнее в сюжете:

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Источники: Сегодня , facebook/UkrainianFashionWeek
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