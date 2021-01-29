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Высшее искусство, или Какой оказалась первая кутюрная Неделя моды в 2021-м

Сегодня, 20:06

Дизайнеры нашли, чем удивить зрителя даже в формате диджитал

Казалось бы, как можно представить свою новую коллекцию онлайн, чтобы полностью раскрыть ее задумку, рассказать историю, передать атмосферу? Невозможно – скажете вы. А вот креативщики Dior, Chanel, Valentino и других модных домов с вами не согласятся.

Несмотря на карантин, к которому, кажется, уже все давно привыкли, Неделя высокой моды сезона весна-лето 2021 состоялась, и, более того, открыла новые грани fashion мира. Сколько потрясающих шоу мы увидели за последние дни, сколько мини-фильмов, они же предыстории коллекций... В других условиях всего этого могло и не быть.

Коллекции haute couture требуют большего внимания и всегда более эффектны, что вполне оправдано. Потому и первые модные показы этого года стали настоящим праздником креатива, проявлением высшего искусства моды – если хотите.

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Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли вернул нас к эстетике 80-х всеми этими нарядами с неоном, металлическими текстурами, огромными платформами и силуэтными платьями. Экстравагантности всему этому буйству красок добавляли "золотые" лица моделей.

Фото: Valentino
Фото: Valentino
Фото: Valentino
Фото: Valentino
Фото: Valentino

Dior представили свои последние творения весьма впечатляюще. Креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри создала коллекцию по мотивам карт Таро, а моделей нарядила персонажами – Отшельником, Дьяволом, Императрицей, Луной и т.д.

Фото: Dior
Фото: Dior
Фото: Dior
Фото: Dior
Фото: Dior

Специально для рекламной кампании коллекции Dior режиссер Маттео Гарроне даже снял мини-фильм. Если вы его не видели, самое время это исправить.

Не менее запоминающимся стал показ Chanel, который прошел во дворце Гран-Пал в Париже. Это величественное архитектурное творение внутри было украшено цветами, гирляндами, пастельными оттенками, что скорее напоминало сказочную свадьбу. А наблюдали за всем звездные гости, в числе которых – Пенелопа Крус, Ванесса Паради, Лили-Роуз Депп и Марион Котийяр.

Шоу также засняли на видео, чтобы вы могли рассмотреть коллекцию и ощутить всю атмосферу праздника.

Показ Fendi на Неделе высокой моды в Париже стал дебютным для нового арт-директора Кима Джонса, который собрал на подиуме максимальное количество знаменитостей.

Открыла шоу Деми Мур, за ней следовали Белла Хадид, Кейт Мосс и ее дочь Лилой, а также – муза Карла Лагерфельда Кара Делевинь. Закончился показ выходом Наоми Кэмпбелл в невероятном платье с мраморным принтом.

Фото: Fendi
Фото: Fendi
Фото: Fendi
Фото: Fendi
Фото: Fendi

Вдохновением для создания кутюрной коллекции Fendi послужило произведение Вирджинии Вулф "Орландо". Модели выходили на подиум с клатчами в виде книг или цитатами писательницы на одежды. Отрывки из любовных писем Вирджинии и Виты Сэквилл-Уэст зачитывали вслух на фоне сопровождающей показ музыкальной композиции Макса Рихтера.

Напомним, что ранее мы рассказывали о дебютной коллекции бренда Area с платьями-лестницами и кристаллами Swarovski.

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