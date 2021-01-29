Высшее искусство, или Какой оказалась первая кутюрная Неделя моды в 2021-м
Дизайнеры нашли, чем удивить зрителя даже в формате диджитал
Казалось бы, как можно представить свою новую коллекцию онлайн, чтобы полностью раскрыть ее задумку, рассказать историю, передать атмосферу? Невозможно – скажете вы. А вот креативщики Dior, Chanel, Valentino и других модных домов с вами не согласятся.
Несмотря на карантин, к которому, кажется, уже все давно привыкли, Неделя высокой моды сезона весна-лето 2021 состоялась, и, более того, открыла новые грани fashion мира. Сколько потрясающих шоу мы увидели за последние дни, сколько мини-фильмов, они же предыстории коллекций... В других условиях всего этого могло и не быть.
Коллекции haute couture требуют большего внимания и всегда более эффектны, что вполне оправдано. Потому и первые модные показы этого года стали настоящим праздником креатива, проявлением высшего искусства моды – если хотите.
Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли вернул нас к эстетике 80-х всеми этими нарядами с неоном, металлическими текстурами, огромными платформами и силуэтными платьями. Экстравагантности всему этому буйству красок добавляли "золотые" лица моделей.
Dior представили свои последние творения весьма впечатляюще. Креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри создала коллекцию по мотивам карт Таро, а моделей нарядила персонажами – Отшельником, Дьяволом, Императрицей, Луной и т.д.
Специально для рекламной кампании коллекции Dior режиссер Маттео Гарроне даже снял мини-фильм. Если вы его не видели, самое время это исправить.
Не менее запоминающимся стал показ Chanel, который прошел во дворце Гран-Пал в Париже. Это величественное архитектурное творение внутри было украшено цветами, гирляндами, пастельными оттенками, что скорее напоминало сказочную свадьбу. А наблюдали за всем звездные гости, в числе которых – Пенелопа Крус, Ванесса Паради, Лили-Роуз Депп и Марион Котийяр.
Шоу также засняли на видео, чтобы вы могли рассмотреть коллекцию и ощутить всю атмосферу праздника.
Показ Fendi на Неделе высокой моды в Париже стал дебютным для нового арт-директора Кима Джонса, который собрал на подиуме максимальное количество знаменитостей.
Открыла шоу Деми Мур, за ней следовали Белла Хадид, Кейт Мосс и ее дочь Лилой, а также – муза Карла Лагерфельда Кара Делевинь. Закончился показ выходом Наоми Кэмпбелл в невероятном платье с мраморным принтом.
Вдохновением для создания кутюрной коллекции Fendi послужило произведение Вирджинии Вулф "Орландо". Модели выходили на подиум с клатчами в виде книг или цитатами писательницы на одежды. Отрывки из любовных писем Вирджинии и Виты Сэквилл-Уэст зачитывали вслух на фоне сопровождающей показ музыкальной композиции Макса Рихтера.
Напомним, что ранее мы рассказывали о дебютной коллекции бренда Area с платьями-лестницами и кристаллами Swarovski.
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