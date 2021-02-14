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Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

Сегодня, 19:02

Первая леди вместе с президентом Украины прибыла в Объединенные Арабские Эмираты

Президент Украины и первая леди в День святого Валентина находятся в Объединенных Арабских Эмиратах с официальным визитом. Елена Зеленская уже успела сменить три наряда, а мы сейчас детально рассмотрим каждый из них.

Чаще всего супруга Владимира Зеленского появляется на публике в строгих костюмах и с идеальной укладкой. Не стала исключением и поездка в Эмираты. Так, из самолета Елена вышла в костюме-двойке цвета бордо с двубортным пиджаком на пуговицах и расклешенными брюками.

Фото: instagram.com/uafirstlady

Для встречи с министром культуры ОАЭ Зеленская выбрала светлый костюм с юбкой, который дополнила нежно-розовой рубашкой и черными туфлями.

Фото: instagram.com/zecoffee

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Третий выход первой леди Украины впечатляет: Елена Зеленская примерила традиционное арабское платье и платок. В таком виде она посетила мечеть шейха Зайда – одну из крупнейших в мире.

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Ранее Елена Зеленская в красном пиджаке и с трендовой прической представила украинский аудиогид.

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