Строгий костюм и идеальная укладка: Елена Зеленская выступила на женском конгрессе
Первая леди продемонстрировала стильный деловой look
Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала новый стильный образ. Супруга президента приняла участие в четвертом Украинском женском конгрессе.
Елена была одним из спикеров и выступила с речью о трудностях женщин во время пандемии коронавируса.
Чаще всего Елена Зеленская для публичных выходов выбирает стильные костюмы, лаконичные и модные платья от украинских дизайнеров. В этот раз супруга президента отдала предпочтение строгому брючному костюм серого цвета. Волосы первая леди собрала в низкий пучок с боковым пробором. Дополнила образ золотыми серьгами.
Ранее мы писали, что Елена Зеленская прилетела в Турцию в миди- платье от SIX.
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