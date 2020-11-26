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Строгий костюм и идеальная укладка: Елена Зеленская выступила на женском конгрессе

Сегодня, 17:13

Первая леди продемонстрировала стильный деловой look

Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала новый стильный образ. Супруга президента приняла участие в четвертом Украинском женском конгрессе.

Елена была одним из спикеров и выступила с речью о трудностях женщин во время пандемии коронавируса.

Чаще всего Елена Зеленская для публичных выходов выбирает стильные костюмы, лаконичные и модные платья от украинских дизайнеров. В этот раз супруга президента отдала предпочтение строгому брючному костюм серого цвета. Волосы первая леди собрала в низкий пучок с боковым пробором. Дополнила образ золотыми серьгами.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: president.gov.ua

Ранее мы писали, что Елена Зеленская прилетела в Турцию в миди- платье от SIX.

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