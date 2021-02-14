Два костюми і хіджаб: ТОП-3 вбрання Олени Зеленської в ОАЕ

Перша леді разом з президентом України прибула до Об'єднаних Арабських Еміратів

Президент України і перша леді в День святого Валентина перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах з офіційним візитом. Олена Зеленська вже встигла змінити три вбрання, а ми тепер детально розглянемо кожен з них.

Найчастіше дружина Володимира Зеленського з'являється на публіці в ділових костюмах і з ідеальною зачіскою. Не став винятком і візит в Емірати. Зокрема, з літака Олена вийшла в костюмі-двійці кольору бордо з двобортним піджаком на ґудзиках і брюками кльош.

Фото: instagram.com/uafirstlady

Для зустрічі з міністром культури ОАЕ Зеленська вибрала світлий костюм зі спідницею, який доповнила ніжно-рожевою сорочкою і чорними туфлями.

Фото: instagram.com/zecoffee

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Третій вихід першої леді України вражає: Олена Зеленська приміряла традиційне арабське плаття і хустку. У такому вигляді вона відвідала мечеть шейха Зайда – одну з найбільших у світі.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Раніше Олена Зеленська у червоному піджаку і з трендового зачіскою представила український аудіогід.

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