Что надеть в День влюбленных: подборка стильных образов

Придумываем, в чем встречать День Валентина и как одеться на романтическое свидание

День святого Валентина уже совсем скоро, и вопросом №1 для девушек в преддверии праздника всегда остается выбор наряда. Выглядеть в такой день хочется изысканно, утонченно и как-то по-особенному, не так ли?

Сегодня.Lifestyle подготовили несколько образов, которые подойдут для романтического свидания в День всех влюбленных. А еще мы знаем, как провести 14 февраля с любимым человеком, чтобы это запомнилось на долго.

Образы для Дня святого Валентина

Что надеть на 14 февраля: удобная и практичная одежда

Прежде всего, определитесь, где и в каком формате вы планируете провести День влюбленных. Если у вас намечается загородная поездка с любимым человеком, то вряд ли в этом случае уместны шпильки и платье. А вот обозначить праздничность Дня влюбленных можно каким-нибудь стильным аксессуаром, либо надеть нежно-розовый свитер.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

В чем встречать 14 февраля: женственный наряд

Если никаких экстремальных условий в День святого Валентина не предвидится и праздник вы будете отмечать во вполне цивилизованных условиях, то лучшим вариантом, подчеркивающим вашу женственность и стильность, конечно же, будет платье.

Фото: Pinterest

Но имейте в виду, повседневный вариант тут не подойдет, все-таки праздник! Выбирайте коктейльное или вечернее платье по своему вкусу, фигуре и настроению. Кстати, в этом году еще модно носить атласные и шелковые платье, но длина их, в сравнении с летом, стала значительно короче.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

В чем встречать День святого Валентина: классика жанра

Неизменно актуальным и беспроигрышным вариантом на День всех влюбленных остается легендарное классическое маленькое черное платье, созданное в далеком 1926 году Коко Шанель.

Фото: Pinterest

Несмотря на все видоизменения и обновления, его крой остается первоначальным и подходит практически всем женщинам, даря ощущение легкости и сексуальности.

Фото: Pinterest

Так что в вашем гардеробе обязательно должен быть такой наряд, и 14 февраля – отличный повод, чтобы его надеть для создания романтического образа.

Фото: Pinterest

В чем встречать День святого Валентина: модные идеи

Если платья – это не ваш конек, тогда выберите для себя на День святого Валентина костюм – с юбкой или брючный, пиджаком или мягким джемпером.

Фото: Pinterest

Главное, чтобы наряд был в меру сексуален, подчеркивал ваши достоинства, не стеснял движения и был вам к лицу.

Фото: Pinterest

Вещи не обязательно должны сочетаться друг с другом по цвету, но монохромный образ также не стоит исключать.

Фото: Pinterest

Ранее мы выбирали лучшее красное платье из кино на День Валентина.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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