Дорогу красному: как носить самый трендовый цвет 2021 года
Мы подсмотрели за стритстайл блогерами и моделями
В списке самых популярных и трендовых цветов 2021 года, кроме серого и желтого, также есть красный. Это достаточно смелый цвет, который, тем не менее, можно удачно использовать в повседневных образах.
Сегодня мы рассказываем, как и с чем носить красный, на примере стритстайл моды и последних показов известных брендов.
В показах Miu Miu, Tod's и Balmain сезона 2021 красные элементы используются как яркий акцент. Уже сейчас можно носить красные колготы с любимым монохромным луком, либо разбавить образ аксессуаром – красной сумкой или красным широким поясом.
Мы сейчас не про total red аутфит. Используйте этот цвет как базу: платье либо костюм, водолазка либо блуза. Прелесть красного в том, что он хорошо сочетается с темными тонами, грубыми формами и сдержанным кроем, при этом идеально создает романтичный стиль.
На самом деле, красным (лучше всего алым) в этом сезоне может быть все – целые аутфиты, брюки, юбки, пиджаки, верхняя одежда и даже обувь.
Не бойтесь экспериментов и носите красный с розовым или фиолетовым, с белым или черным, а можно со всеми цветами вместе.
К слову, красный гармонично выглядит с синим, голубым, серым, бежевым, хаки и желтым цветами. Выбрав сочетание, которое наиболее подходит вашему стилю и вкусу, вы получите выигрышный и трендовый образ.
Не ждите весны и экспериментируйте с красными вещами уже сейчас!
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