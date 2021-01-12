Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дорогу красному: как носить самый трендовый цвет 2021 года

Сегодня, 18:51

Мы подсмотрели за стритстайл блогерами и моделями

В списке самых популярных и трендовых цветов 2021 года, кроме серого и желтого, также есть красный. Это достаточно смелый цвет, который, тем не менее, можно удачно использовать в повседневных образах.

Сегодня мы рассказываем, как и с чем носить красный, на примере стритстайл моды и последних показов известных брендов.

Красный – как деталь

В показах Miu Miu, Tod's и Balmain сезона 2021 красные элементы используются как яркий акцент. Уже сейчас можно носить красные колготы с любимым монохромным луком, либо разбавить образ аксессуаром – красной сумкой или красным широким поясом.

Tod's
Фото: GettyImages
Miu Miu
Фото: GettyImages

Красный – как основа

Мы сейчас не про total red аутфит. Используйте этот цвет как базу: платье либо костюм, водолазка либо блуза. Прелесть красного в том, что он хорошо сочетается с темными тонами, грубыми формами и сдержанным кроем, при этом идеально создает романтичный стиль.

Prada
Фото: GettyImages
Фото: Pinterest

Красный – как настроение

На самом деле, красным (лучше всего алым) в этом сезоне может быть все – целые аутфиты, брюки, юбки, пиджаки, верхняя одежда и даже обувь.

Фото: Pinterest

Читайте также:
Иванка Трамп "выгуляла" самые трендовые сапоги этой зимы: фото

Фото: Pinterest

Не бойтесь экспериментов и носите красный с розовым или фиолетовым, с белым или черным, а можно со всеми цветами вместе.

Фото: Pinterest
Balmain
Фото: GettyImages
Versace
Фото: GettyImages

К слову, красный гармонично выглядит с синим, голубым, серым, бежевым, хаки и желтым цветами. Выбрав сочетание, которое наиболее подходит вашему стилю и вкусу, вы получите выигрышный и трендовый образ.

Не ждите весны и экспериментируйте с красными вещами уже сейчас!

Ранее мы вспоминали 20 образов из "Секса в большом городе", которые актуальны в 2021-м.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Девушка скопировала наряды голливудских звезд и стала звездой интернета (фото) 5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель Британка на карантине развлекается, вынося мусор в вечерних нарядах (фото)
стиль цвет тренды
Реклама

Новости партнеров

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!

Популярные статьи

Сегодня, 18:33Food

Рецепты "богатой" кутьи на старый Новый год: с коньяком, сливками и маслом

Сегодня, 18:24Fun

Популярные посевалки на старый Новый год-2021

Сегодня, 14:13Events

Лучшие щедривки для детей на украинском языке на старый Новый год

Сегодня, 11:40Food

Тесто для вареников на Старый Новый год: рецепты на молоке, кефире и воде

Вчера, 21:06Fun

Лучшие гадания на старый Новый год: как и когда гадают

Вчера, 15:59Food

Вареники с сюрпризами на старый Новый год: фасоль – к детям, а курага – к радости

Вчера, 15:54Fun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

Вчера, 14:45Food

Блюда на старый Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:12Шоу-бизнес

Мальдивы vs ОАЭ: украинские звезды роскошно отдыхают, пока в Украине локдаун

Вчера, 09:15Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня 11 января: Дев ждет ошеломляющий успех, а Весы – уборка

10 январяWellness

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео)

10 январяТехно

Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

10 январяСтиль

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

10 январяПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

10 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых

Новости партнеров

Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Торт Вупи Пай: рецепт с фото пошагово и видео
Торт Вупи Пай: рецепт с фото пошагово и видео
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
Вкуснейший тыквенный пирог: как приготовить ароматную выпечку
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять