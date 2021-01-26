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Сара Джессика Паркер вышла на связь с Киевом: о чем говорила актриса и икона стиля

Сегодня, 19:37

Звезда "Секса в большом городе" рассказала о создании обуви, материнстве и идеальном дне

Сегодня, 26 января, во время Instagram-эфира с баинг-директором ЦУМа Ольгой Чайкой, знаменитая актриса и дизайнер обуви Сара Джессика Паркер рассказала о создании своего бренда, вдохновении, любимых дизайнерах, идеальном дне и о том, как совмещает материнство с работой.

В 2014 году, объединившись с генеральным директором компании Manolo Blahnik USA Джорджем Малкмусом, Сара Джессика Паркер запустила собственный бренд обуви SJP by Sarah Jessica Parker. И теперь обувь Сары можно увидеть на полках магазинов в Киеве в ЦУМе!

Сегодня.Lifestyle посмотрели эфир и делятся самими интересными моментами беседы со звездой "Секса в большом городе".

О вдохновении

"Я не одна работаю над созданием коллекции, у меня есть команда – она небольшая, но мы все принимаем участие в процессе, это коллективное вдохновение. Думаем, какая обувь нравится нам, какую обувь мы бы хотели создать и какую уже создали. Ориентируемся на то, какие туфли больше всего понравились покупателям. Конечно же, вдохновляют позитивные отзывы наших клиентов!" – объясняет Сара.

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Фото: Getty Images

Сколько туфель в гардеробе Сары

Сара Джессика Паркер так и не назвала точное число туфелек в ее личной коллекции, но призналась, что нередко носит обувь собственного бренда.

"У меня не так много обуви, как предполагает большинство. Я с легкостью могу одолжить или купить пару из собственной коллекции, но для меня главное в туфлях – чтобы у них была своя история", – сказала Сара и показала пару туфель, созданную девушкой из ее команды.

Скриншот: instagram.com/tsum.kyiv

Об умении все совмещать

На вопрос о том, как ей удается успевать совмещать актерскую карьеру, бизнес и материнство, Сара Джессика Паркер ответила так:

"Всегда говорю: все, что я делаю и способна делать, – благодаря тому, что я должна заботиться о своих детях. Многие женщины в США трудятся на работах, которые им не нравятся, где не раскрываются их таланты, но они вынуждены это делать, чтобы просто выжить. И я уверена, что в вашей стране точно так же. Поэтому было бы неправильно спросить у меня, как я все успеваю – у меня есть необходимая поддержка. Я лучше спрошу это у вас: как многие работающие матери по всему миру справляются с заботой о детях и успевают трудиться на нескольких работах без поддержки, в которой они так нуждаются?"

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Фото: Getty Images

О любимых дизайнерах

"У меня нет любимчиков. Как и любая другая женщина, я восхищаюсь многими дизайнерами, как известными, так и еще молодыми брендами. Мне нравятся люди, которые воплощают собственные независимые идеи в дизайне, – говорит Сара и добавляет: – Ах, да, и еще: рекомендую девушкам никогда не игнорировать комиссионные магазины" (улыбается).

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Фото: Getty Images

Идеальный день Сары

"Конечно, я люблю свою работу – жду не дождусь вернуться к съемкам в кино, но сейчас для меня очень важно проводить время в магазине в Нью-Йорке. Я люблю приходить сюда, работать весь день с клиентами. Для нас 6-7 клиентов в день во время пандемии – это уже большая роскошь, как и для любого страдающего бизнеса в это нелегкое время. Поэтому лучший день для меня – это день, проведенный в магазине", – признается Сара.

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

О создании собственной линии

"Многие долго уговаривали меня создать коллекцию. Мне была интересна эта тема и я была в восторге от этой идеи, но просто не могла придумать способ – как сделать обувь удобной и качественной. А с Джорджем Малкмусом (гендиректором Manolo Blahnik USA. – Ред.) мы не были знакомы, только пересекались иногда, я им очень восхищалась. Однажды мои друзья воодушевили меня позвонить Джорджу и предложить коллаборацию. И он согласился! И вот мы сотрудничаем уже около семи лет", – поделилась Паркер.

Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Ранее мы делились 10 правилами Сары Джессики Паркер – как правильно ходить на шопинг.

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Сара Джессика Паркер стиль туфли Секс в большом городе
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