Елена Зеленская в стильном casual наряде посетила резиденцию Святого Николая на Банковой
Первая леди Украины показала идеальный образ на праздники
В преддверии дня Святого Николая супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская, которая ранее ответила на критику хейтеров, посетила праздничный городок "Николай принимает друзей". Президентские супруги поздравили украинцев с наступающими праздниками, а от глаз поклонников в очередной раз не скрылся стильный наряд первой леди Украины.
На фотографиях, опубликованных на сайте Президента Украины, Елена Зеленская появилась в стильном и одновременно комфортном casual наряде. Первая леди Украины была в молочном комплекте двойке – свитере с высокой горловиной и брюках, поверх которых надела черное оверсайз пальто до щиколоток.
Елена Зеленская сделала легкие локоны, на которые падали маленькие снежинки.
Сообщается, что Владимир и Елена Зеленские прогулялись по праздничному городку, посетили резиденцию Святого Николая, приобрели пару сувениров и попробовали ароматный глинтвейн.
Ранее Елена Зеленская выступила на женском конгрессе в стильном деловом наряде.
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