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Елена Зеленская в стильном casual наряде посетила резиденцию Святого Николая на Банковой

Сегодня, 19:15

Первая леди Украины показала идеальный образ на праздники

В преддверии дня Святого Николая супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская, которая ранее ответила на критику хейтеров, посетила праздничный городок "Николай принимает друзей". Президентские супруги поздравили украинцев с наступающими праздниками, а от глаз поклонников в очередной раз не скрылся стильный наряд первой леди Украины.

На фотографиях, опубликованных на сайте Президента Украины, Елена Зеленская появилась в стильном и одновременно комфортном casual наряде. Первая леди Украины была в молочном комплекте двойке – свитере с высокой горловиной и брюках, поверх которых надела черное оверсайз пальто до щиколоток.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская сделала легкие локоны, на которые падали маленькие снежинки.

Елена Зеленская на открытии локации "Николай принимает друзей"
Елена Зеленская на открытии локации "Николай принимает друзей"
Фото: president.gov.ua

Сообщается, что Владимир и Елена Зеленские прогулялись по праздничному городку, посетили резиденцию Святого Николая, приобрели пару сувениров и попробовали ароматный глинтвейн.

Ранее Елена Зеленская выступила на женском конгрессе в стильном деловом наряде.

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