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В красном пиджаке и с трендовой прической: Елена Зеленская представила украинский аудиогид

Сегодня, 15:22

Супруга президента Украины записала видеообращение

Елена Зеленская презентовала украинский аудиогид для Морского музея в Черногории. Для этого она записала видео, в котором предстала в ярком и элегантном аутфите.

Так, для съемки ролика первая леди Украины выбрала темно-красный жакет классического кроя на пуговицах. Для акцентов она использовала тонкое украшение на шею и серьги-кольца. Волосы Елена собрала в низкий пучок, а глаза подчеркнула легким мейком.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: Скриншот из видео

Полное видео опубликовано на странице Елены Зеленской в Facebook.

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Морской музей Черногории, в котором запустили украиноязычный аудиогид, известен коллекцией старых морских судов. Он расположен в городе Котор, который занесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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