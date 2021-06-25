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Брюки со стрелками и черные лодочки: актуальный лук Елены Зеленской на Книжном Арсенале

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
25 июня, 12:34
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Первая леди вместе с президентом Украины посетили фестиваль в Киеве. Для ивента Елена Зеленская выбрала светлый и элегантный аутфит
Елена Зеленская вместе с президентом посетили Книжный Арсенал
Елена Зеленская вместе с президентом посетили Книжный Арсенал / Фото: facebook.com/BookArsenal

Елена и Владимир Зеленские посетили Книжный Арсенал в Киеве. Президент и первая леди приобрели несколько книг и пообщались с гостями выставки. Елена Зеленская, которая очень любит костюмы, показала публике еще один.

Для выхода она выбрала очень стильный и элегантный комплект, одинаково хорошо подходящий как для деловых встреч, так и для менее формальных событий: брюки со стрелками и удлиненный жакет молочного оттенка.

Елена Зеленская продемонстрировала стильный лук на Книжном Арсенале
Елена Зеленская продемонстрировала стильный лук на Книжном Арсенале / Фото: facebook.com/BookArsenal

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Образ Елены дополнен тонким ремнем, черными туфлями-лодочками и черной защитной маской.

Елена Зеленская выбрала костюм молочного оттенка
Елена Зеленская выбрала костюм молочного оттенка / Фото: facebook.com/BookArsenal

Напомним, что ранее Елена Зеленская показала, как носить главный цвет 2021 года. Недавно она продемонстрировала образ в эстетике 70-х: это классический серый жакет и белая блуза.

Елена Зеленская на виртуальной встрече с первой леди Бразилии
Елена Зеленская на виртуальной встрече с первой леди Бразилии / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Серый цвет подходит ко всему, а значит, открывает бесконечное поле для экспериментов. Что можно сказать и о более теплом, нюдовом цвете. Он отлично сочетается как с черным, так и с более яркими цветами, вроде лилового или мятного, которые очень актуальны сейчас.

Ранее мы обсуждали яркий образ Елены Зеленской на встрече в Zoom.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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