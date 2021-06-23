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Кейт Миддлтон вышла в свет в стильном casual-наряде. Учимся у герцогини носить блейзер и джинсы

Сегодня, 13:19

Герцогиня Кембриджская посетила Музей естествознания и встретилась с британскими школьниками. Для мероприятия Кейт выбрала стильный повседневный наряд, который легко повторить

Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон нередко радует глаз своими образами, причем как на официальных мероприятиях, так и в повседневной жизни. Герцогиня Кембриджская уже давно считается одной из самых стильных монарших персон мира.

Каждый ее образ разбирают на детали, а после появления Кейт на публике, наряд, в котором она появилась, моментально раскупают в магазинах.

На этот раз Кейт встретилась с британскими школьниками в Музее естествознания в Лондоне. Супруга принца Уильяма говорила с учениками о пользе проведения времени на свежем воздухе.

Для мероприятия Кейт выбрала стильный casual-look: блейзер пыльно-кораллового оттенка от CHLOÉ за 2500 долларов (примерно 68 тысяч гривен), белую футболку от Ralph Lauren, голубые джинсы с завышенной талией и белые кеды за 125 долларов (3400 гривен) от бренда Veja. Ее образ дополнили золотые серьги и подвеска.

Кейт Миддлтон надела пиджак за 68 тысяч гривен
Кейт Миддлтон надела пиджак за 68 тысяч гривен
Фото: Getty Images

Фишка образа, тонкий коралловый блейзер, на 100% состоит из шерсти. Такой предмет гардероба можно носить как застегнутым, так и нарасапашку. В британских магазинах блейзер уже раскуплен.

Скриншот: mytheresa.com

Ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон впервые встретилась с первой леди США Джилл Байден. Представительницы двух стран вместе посетили начальную школу в Корнуолле и приняли участие в образовательном круглом столе. Кейт Миддлтон для встречи выбрала миди-платье цвета фуксии от Alexander McQueen.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы, который все еще в тренде, спустя 28 лет. Кейт Миддлтон надела двубортный пиджак Zara с золотистыми пуговицами (2700 грн) и плиссированную юбку от Hope (3695 грн).

Смотрите видеосюжет "Зіркового шляху" о том, как Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились из-за колготок:

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