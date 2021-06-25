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Штани зі стрілками і чорні човники: актуальний лук Олени Зеленської на Книжковому Арсеналі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
25 червня, 12:34
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Перша леді разом із президентом України відвідали фестиваль в Києві. Для івенту Олена Зеленська обрала світлий і елегантний аутфіт
Олена Зеленська разом з президентом відвідали Книжковий Арсенал
Олена Зеленська разом з президентом відвідали Книжковий Арсенал / Фото: facebook.com/BookArsenal

Олена і Володимир Зеленські відвідали Книжковий Арсенал у Києві. Президент та перша леді придбали кілька книг і поспілкувалися з гостями виставки. Олена Зеленська, яка дуже любить костюми, показала публіці ще один.

Для виходу вона обрала дуже стильний і елегантний комплект, що однаково добре підходить як для ділових зустрічей, так і для менш формальних подій: брюки зі стрілками і подовжений жакет молочного відтінку.

Олена Зеленська продемонструвала стильний лук на Книжковому Арсеналі
Олена Зеленська продемонструвала стильний лук на Книжковому Арсеналі / Фото: facebook.com/BookArsenal

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Образ Олени доповнений тонким ременем, чорними туфлями-човниками і чорною захисною маскою.

Олена Зеленська вибрала костюм молочного відтінку
Олена Зеленська вибрала костюм молочного відтінку / Фото: facebook.com/BookArsenal

Нагадаємо, що раніше Олена Зеленська показала, як носити головний колір 2021 року. Нещодавно вона продемонструвала образ в естетиці 70-х: це класичний сірий жакет і біла блуза.

Олена Зеленська на віртуальній зустрічі з першою леді Бразилії
Олена Зеленська на віртуальній зустрічі з першою леді Бразилії / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Сірий колір підходить до всього, а значить, відкриває безмежне поле для експериментів. Що можна сказати і про більш теплий, нюдовий колір. Він відмінно поєднується як з чорним, так і з більш яскравими відтінками, на зразок лілового або м'ятного, які дуже актуальні зараз.

Раніше ми обговорювали яскравий образ Олени Зеленської на зустрічі в Zoom.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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