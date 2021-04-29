Первая леди выбирает красный: Елена Зеленская в ярком образе на встрече в Zoom

Смелый оттенок освежил деловой наряд для видеоконференции с Эльке Бюденбендер

Супруга президента давно не появлялась на публике в цветных образах. Во Францию Елена Зеленская прилетела в спокойном бежевом, а в Турции оделась во все черное. Теперь же первая леди поддалась весенним чарам и выбрала насыщенный оттенок — красный. Фотографиями в ярком наряде супруга президента поделилась на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская провела онлайн-встречу в Zoom с первой леди Германии Эльке Бюденбендер. Они обсудили ряд вопросов, важных для обеих стран. В частности, об обеспечении равных возможностей для мужчин и женщин во всех сферах и устранении дискриминации в оплате труда мужчин и женщин. Судя по лучезарной улыбке Зеленской, беседа оказалась приятной и продуктивной.

Интересно, что красный пиджак, в котором первая леди Украины появилась на видеоконференции, уже не первый в ее гардеробе. В декабре в похожем она презентовала аудиогид для Морского музея в Черногории, а ранее встречалась с баронессой Лиз Саг в костюме аналогичного цвета.

Елена Зеленская Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В этот раз ее аутфит завершили минималистичные серьги-гвоздики, аккуратная укладка и макияж с акцентом на глаза.

Также предлагаем взглянуть на аристократичный наряд Елены Зеленской на встрече с первой леди Литвы.

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