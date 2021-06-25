Владимир Зеленский объяснил, за что любит свою супругу больше всего и почему они вместе

Владимир Зеленский состоит в браке с Еленой Зеленской уже более 17 лет. Президент назвал причину, по которой он всю жизнь вместе со своей супругой

Владимир и Елена Зеленские / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее наградил Виталия Борисюка и Николая Боклана почетными званиями, рассказал, что его супруга Елена всегда была очень откровенной. Также, по словам Зеленского, Елена Зеленская как "серый кардинал" – всегда чувствует людей и их мотивы.

Об отношениях со своей супругой Владимир Зеленский рассказал в программе "VIP с Натальей Мосейчук", которое было опубликовано на YouTube.

"Она очень откровенная и всегда такой была, поэтому я всю жизнь с ней. У нее есть чувство на людей, она такой серый кардинал у нас дома", – рассказал Владимир Зеленский.

На вопрос ведущей о том, высказывает ли первая леди свое мнение о его окружении, он ответил, что уверен в людях, которые рядом с ним. Но признал, что его супруга имеет хорошую интуицию.

"Она точно меня любит и знает, кто я. Для меня она самая лучшая", – сказал Зеленский.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: пресс-служба

Свадьба Владимира и Елены Зеленских состоялась 6 сентября 2003 года. Уже через год родился их первый ребенок – дочь Александра, а в 2013 году у пары родился сын Кирилл.

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Напомним, что ранее Елена Зеленская призналась, что любит готовить президент Украины и кто главный на кухне.