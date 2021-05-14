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Елена Зеленская рассказала, кто ее одевает: У нас с Владимиром один стилист на двоих

Сегодня, 11:42

Первая леди Украины дала первое большое телевизионное интервью

Фото: 1plus1.video

В программе "VIP с Натальей Мосейчук" жена президента открыто обсудила волновавшие многих темы. Елена Зеленская призналась, дает ли мужу советы по работе, а также ответила на вопросы журналистки о своем стиле.

Она опровергла слухи о том, будто одевается на государственные средства. Зеленская рассказала, что не является бедным человеком, поэтому может себе позволить самостоятельно формировать гардероб.

"У меня просто больной этот вопрос о платьях. Не потому, что меня хейтят. Многие считают, чтобы одеваться и хорошо выглядеть, я пользуюсь какими-то государственными средствами. Мне очень важно сказать, что это не так. Все, во что я одета, это только моя забота и мои расходы".

Фото: 1plus1.video

По словам Елены, у них с Владимиром один стилист на двоих. Но ключевые решения относительно своих нарядов Зеленская принимает сама.

То, как я выгляжу, можно критиковать. Понимаю, что иногда допускаю ошибки. Но это только мой выбор.

Также Наталья Мосейчук поинтересовалась у супруги президента, вдохновляется ли она образами других первых леди. Елена Зеленская призналась, что не определяет для себя икон стиля.

"Не только среди жен президентов, я вообще никогда для себя кумиров не создавала Просто есть какие-то запоминающиеся образы, которые мы все знаем. Например, Жаклин Кеннеди в розовой шапочке".

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Заметим, что на интервью первая леди Украины появилась в синем брючном костюме с поясом на талии. В нем же она день назад посетила выставку художника Ивана Марчука.

В другом костюме цвета хаки Елена Зеленская презентовала аудиогид в Мариинском дворце.

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стиль первая леди Елена Зеленская
Источник: 1plus1.video
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