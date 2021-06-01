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Костюмы – все еще в тренде: готовый look из двух цветов от Елены Зеленской

Сегодня, 14:11

Супруга президента Украины определенно знает секрет идеального образа

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: Офис Президента Украины

Наблюдая за первой леди Украины, можно с уверенностью сказать, что ее фавориты в одежде – это костюмы. Елена Зеленская появлялась в них на официальных встречах так много раз, что было бы сложно сосчитать.

Вспомните только ее потрясающий зеленый наряд в Мариинском дворце или трендовый черный на выставке к 150-летию Леси Украинки.

Накануне супруга президента посетила аэропорт "Борисполь", где оценила доступность его инфраструктуры и услуг для различных категорий граждан, а особенно для семей с маленькими детьми и людей с физическими или ментальными нарушениями.

Елена Зеленская надела оверсайз пиджак и широкие брюки песочного цвета. Такой костюм идеально сочетается с черным и белым цветами или мягкими оттенками лилового, голубого или хаки. Первая леди выбрала черный.

Елена Зеленская в "Борисполе"
Елена Зеленская в "Борисполе"
Фото: Офис Президента Украины

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Снимки Зеленской опубликованы на официальном сайте Офиса президента Украины.

Елена Зеленская в "Борисполе"
Елена Зеленская в "Борисполе"
Фото: Офис Президента Украины

Аутфит Елена дополнила черной блузой, защитной маской и черными туфлями. Гармонично с этим луком выглядит макияж с акцентом на глаза.

Елена Зеленская в "Борисполе"
Елена Зеленская в "Борисполе"
Фото: Офис Президента Украины

Смотрите как прошел визит Елены Зеленской в Азербайджан:

Предлагаем также обсудить ТОП-3 наряда Елены Зеленской на встречах в ОАЭ.

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