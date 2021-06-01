Костюмы – все еще в тренде: готовый look из двух цветов от Елены Зеленской
Супруга президента Украины определенно знает секрет идеального образа
Наблюдая за первой леди Украины, можно с уверенностью сказать, что ее фавориты в одежде – это костюмы. Елена Зеленская появлялась в них на официальных встречах так много раз, что было бы сложно сосчитать.
Вспомните только ее потрясающий зеленый наряд в Мариинском дворце или трендовый черный на выставке к 150-летию Леси Украинки.
Накануне супруга президента посетила аэропорт "Борисполь", где оценила доступность его инфраструктуры и услуг для различных категорий граждан, а особенно для семей с маленькими детьми и людей с физическими или ментальными нарушениями.
Елена Зеленская надела оверсайз пиджак и широкие брюки песочного цвета. Такой костюм идеально сочетается с черным и белым цветами или мягкими оттенками лилового, голубого или хаки. Первая леди выбрала черный.
Снимки Зеленской опубликованы на официальном сайте Офиса президента Украины.
Аутфит Елена дополнила черной блузой, защитной маской и черными туфлями. Гармонично с этим луком выглядит макияж с акцентом на глаза.
Смотрите как прошел визит Елены Зеленской в Азербайджан:
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