Елена Зеленская вышла в свет в любимом наряде голливудских звезд – белом брючном костюме
Вместе с президентом Владимиром Зеленским она поучаствовала в награждении лауреатов престижной украинской премии
Вчера утром Елена Зеленская позировала в вышиванке с черно-красным узором, а вечером появилась в стильном oversize-костюме. Наряд она подобрала для церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года. Фото с мероприятия опубликовала пресс-служба президента.
Первая леди последовала голливудскому тренду, надев белоснежный брючный костюм вместо платья. Ярким акцентом стала украшенная бисером вышивка, которая просматривалась под пиджаком.
Остальные детали образа Елены Зеленской также оказались подчеркнуто элегантными. Она обула черные лаковые лодочки, добавила лаконичные серьги-гвоздики, а волосы собрала в пышную укладку.
К слову, не единожды на важных церемониях белым костюмом заменяли платья Николь Кидман, Анджелина Джоли, Джулия Робертс и Пенелопа Крус.
Что уж говорить о моделях и инфлюенсерах! Запоминающиеся образы Виктории Бекхэм, Хейли Бибер, Рози-Хантингтон Уайтли и Ким Кардашьян состояли как раз из брюк и пиджака total white.
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