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Елена Зеленская вышла в свет в любимом наряде голливудских звезд – белом брючном костюме

Сегодня, 11:49

Вместе с президентом Владимиром Зеленским она поучаствовала в награждении лауреатов престижной украинской премии

Вчера утром Елена Зеленская позировала в вышиванке с черно-красным узором, а вечером появилась в стильном oversize-костюме. Наряд она подобрала для церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года. Фото с мероприятия опубликовала пресс-служба президента.

Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские
Фото: пресс-служба

Первая леди последовала голливудскому тренду, надев белоснежный брючный костюм вместо платья. Ярким акцентом стала украшенная бисером вышивка, которая просматривалась под пиджаком.

Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские
Фото: пресс-служба

Остальные детали образа Елены Зеленской также оказались подчеркнуто элегантными. Она обула черные лаковые лодочки, добавила лаконичные серьги-гвоздики, а волосы собрала в пышную укладку.

Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские
Фото: пресс-служба

К слову, не единожды на важных церемониях белым костюмом заменяли платья Николь Кидман, Анджелина Джоли, Джулия Робертс и Пенелопа Крус.

Николь Кидман
Николь Кидман
Фото: Getty Images

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Джулия Робертс
Джулия Робертс
Фото: Getty Images

Что уж говорить о моделях и инфлюенсерах! Запоминающиеся образы Виктории Бекхэм, Хейли Бибер, Рози-Хантингтон Уайтли и Ким Кардашьян состояли как раз из брюк и пиджака total white.

Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

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