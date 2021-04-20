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Бренд Marni выпустил пушистые мюли, которые напоминают лапы Гринча

Сегодня, 16:51

Стоимость одной пары из весенне-летней коллекции — 790 долл

Пока мы раздумываем, переобуваться в модные клоги или нет, дизайнеры продолжают брать нас на "слабо". Очередную смелую новинку представил итальянский бренд Marni — пушистые тапки-мюли в оттенке светлый лайм. Впрочем, они гораздо больше напоминают лапы Гринча, чем цитрусовый плод.

На контрасте с меховым верхом внутри обувь отделана гладкой черной кожей с фирменным логотипом Marni. Широкая форма с закругленным носком обещает максимальный комфорт во время ходьбы. Идея создания принадлежит креативному директору бренда — Франческо Риссо.

"Тапки Гринча" продолжают унисекс-линейку Fussbett Sabot. То есть, в принципе, такие можно вручить своему бойфренду. Если повезет, даже носить по очереди...

Фото: Marni

Ранее Marni презентовал аналогичные мюли еще в двух оттенках — черном и маджента. Последний, кстати, отлично подошел бы к недавнему розовому образу Джилл Байден.

Фото: Marni

Фото: Marni

Также напомним про другую необычную обувь — ботинки с пальцами (и даже с педикюром) от Midorikawa.

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