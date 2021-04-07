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Олдскульные кеды Vans вышли в самом актуальном принте этой весны (фото)

Сегодня, 12:35

Спортивная обувь бывает очень женственной

Бренды один за другим продолжают радовать нас весенними обновлениями. После Adidas, выпустившего розовые "пасхальные" кроссовки, эстафету принял Vans. На официальном сайте появилась коллекция весна-лето 2021, принты для которой создал Liberty of London Fabrics. И она просто очаровательная!

Vans х Liberty SS21
Vans х Liberty SS21
Фото: vans.eu

Тандем двух брендов сделал ставку на флористические мотивы. Изюминка коллекции – кеды Vans Old School в трех новых дизайнах. Теперь культовую модель 1977 года украшают текстильные принты в мелкий цветочек. Каждый принт нарисован и раскрашен вручную.

Vans х Liberty SS21
Vans х Liberty SS21
Фото: vans.eu

Vans х Liberty SS21
Vans х Liberty SS21
Фото: vans.eu

Vans х Liberty SS21
Vans х Liberty SS21
Фото: vans.eu

Также результатом коллаборации Vans x Liberty стали футболки и свитшоты в двух оттенках, легкая курточка хаки, черная панама и миниатюрная сумка на ручках. На всех вещах изображены цветочные рисунки Liberty of London Fabrics и фирменная клетка Vans.

Vans х Liberty SS21
Vans х Liberty SS21
Фото: vans.eu

Напомним, что мы подготовили подборку трендовых кроссовок – 20 пар, которые можно купить прямо сейчас.

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Источник: vans.eu
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