Олдскульные кеды Vans вышли в самом актуальном принте этой весны (фото)

Спортивная обувь бывает очень женственной

Бренды один за другим продолжают радовать нас весенними обновлениями. После Adidas, выпустившего розовые "пасхальные" кроссовки, эстафету принял Vans. На официальном сайте появилась коллекция весна-лето 2021, принты для которой создал Liberty of London Fabrics. И она просто очаровательная!

Vans х Liberty SS21 Фото: vans.eu

Тандем двух брендов сделал ставку на флористические мотивы. Изюминка коллекции – кеды Vans Old School в трех новых дизайнах. Теперь культовую модель 1977 года украшают текстильные принты в мелкий цветочек. Каждый принт нарисован и раскрашен вручную.

Vans х Liberty SS21 Фото: vans.eu

Vans х Liberty SS21 Фото: vans.eu

Vans х Liberty SS21 Фото: vans.eu

Также результатом коллаборации Vans x Liberty стали футболки и свитшоты в двух оттенках, легкая курточка хаки, черная панама и миниатюрная сумка на ручках. На всех вещах изображены цветочные рисунки Liberty of London Fabrics и фирменная клетка Vans.

Vans х Liberty SS21 Фото: vans.eu

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