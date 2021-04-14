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Японский бренд Midorikawa создал ботинки с пятью пальцами — и они уже с педикюром

Сегодня, 16:26

Пугающая коллекция стала результатом коллаборации с Vibram и Suicoke

Хит-парад странной обуви не прекращается. Едва все прояснилось с кроссовками Nike с человеческой кровью, неоднозначную новинку представил японский бренд Midorikawa. Обувь из коллекции VFF осень-зима 2021/22 имитирует босую ногу не только цветом, но и формой с разделенными пальцами и ногтями. После такого ботинки с раздвоенным носком в духе черепашек-ниндзя кажутся сущим пустяком.

Фото: instagram.com/midorikawaofficial

Обувь поступит в продажу к концу лета в трех оттенках — слоновая кость, снежный и мокко. Педикюр тоже можно будет выбрать. Пока анонсировали красный цвет и нюд.

Фото: instagram.com/midorikawaofficial

Фото: instagram.com/midorikawaofficial

В ответе за реалистичное ощущение ходьбы босиком — фирменная резиновая подошва Vibram. Надеемся, ощущение и впрямь будет реалистичным, а не таким, как сам дизайн.

Фото: instagram.com/midorikawaofficial

К слову, новизна идеи Midorikawa и Suicoke заключается только в имитации обувью второй кожи. Но японский дуэт не первый, кто решился на коллаборацию с Vibram. Много лет итальянский бренд создавал обувь для альпинистов, а затем позаботился и о жителях города. Мокасины с пятью пальцами, выпущенные в 2005-м, получили хвалебные отзывы ортопедов.

Вскоре необычным форматом "лечебной" обуви заинтересовалась и модная индустрия. Первыми на пятипалые ботинки обратили внимание в Balenciaga. Их ярко-розовые ботильоны-носки за 1125 евро все еще можно купить онлайн.

Фото: Balenciaga

Если вы интересуетесь модной обувью, тогда вам точно нужно прочитать про клоги — главный тренд весны и лета 2021.

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