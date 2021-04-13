Клоги — самая модная обувь сезона. Где такую найти и с чем носить

Подробный гид для тех, кто все таки решился

О том, что такое клоги, вы уже могли читать в словаре модных терминов. Пришло время познакомиться с этой неоднозначной обувью ближе. Готовы мы их носить или нет, весной и летом 2021 клоги будут повсюду. Даже в вашей ленте Instagram. Поэтому сегодня рассказываем все, что нужно знать про клоги и модные сочетания с ними.

Как появился тренд на клоги

Фото: Pinterest

Во все времена клоги больше ценили за их практичность, нежели красоту. Ведь это сейчас можно найти модели из замши, с пряжками, пушком или заклепками. А несколько веков назад такие башмаки вырезали из цельного деревянного обрубка и покрывали сверху толстой кожей. Голландские фермеры не жаловались.

Несмотря на свою длинную историю, впервые в списки трендов клоги прорвались 50 лет назад. Моду на деревянные сабо ввела шведская группа ABBA в 1970-х. После завершения эпохи хиппи башмаки отошли в тень, чтобы позже вернуться. Камбэк получился триумфальным — в 90-х клоги появились в коллекциях Марка Джейкобса, Карла Лагерфельда и Тома Форда.

Фото: instagram.com/nicole_saldana

Затем модный маятник снова двинулся в сторону изящной обуви. Мы попрощались с платформами и танкетками в пользу миниатюрных каблуков, романтичных мюлей и босоножек с тонкими шлейками. А в 2018-м внезапно полюбили "папины кроссовки" и армейские ботинки. Клоги стали вполне ожидаемым продолжением тренда ugly shoes.

С чем носить клоги

Казалось бы, сабо с круглым носком и деревянной подошвой — обувь на каждый день. Но звезды стритстайла призывают добавлять ее к спортивным, вечерним и даже деловым образам.

Фото: Pinterest

Фото: instagram.com/tuilus

Фото: instagram.com/aliceperrella

Фото: Pinterest

Фото: instagram.com/by_anabrand

Если хочется внести нотку ретро, сочетайте клоги с трендовыми расклешенными джинсами, длинными пасторальными платьями и элементами в стиле бохо.

Фото: Pinterest

Фото: instagram.com/shopredone

Фото: instagram.com/blancamiro

Фото: Pinterest

Фото: instagram.com/tuilus

Пока весна продолжает капризничать, под клоги можно надевать плотные колготки или теплые носки. Также стоит обратить внимание на утепленные модели с мехом — они будут актуальны и следующей осенью.

Фото: Pinterest

Фото: instagram.com/sokolovaveta

Фото: Pinterest

Фото: instagram.com/blancamiro

Фото: instagram.com/shopredone

Где купить клоги

Долгое время клоги можно было найти только в люксе. Но этой весной таких проблем нет — варианты с более доступными ценниками представили многие бренды масс-маркета. Делимся достойными вариантами.

Massimo Dutti, 4290 грн Фото: massimodutti.com

Pull&Bear, 1299 грн Фото: pullandbear.com/

Zara, 2999 грн Фото: zara.com

Zara, 2999 грн Фото: zara.com

Oysho, 1599 грн Фото: oysho.com

Также напомним, где искать идеальные кроссовки на каждый день.

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