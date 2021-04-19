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Nike создал кроссовки, которые становятся еще красивее после изнашивания (фото)

Сегодня, 14:34

Под верхним слоем ткани находится еще один — с другой текстурой и принтом

Пока Reebok выпускает обувь ко Дню марихуаны, Nike ищет вдохновения в тропиках. Его популярные кроссовки SB Dunk High Pro вышли в гавайском дизайне — с растительном принтом в голубом и розовом оттенках, а также с тематическими рисунками на стельке. Но на этом отсылки к Гавайям не заканчиваются.

Фото: Nike

Когда верхний слой материала кроссовок изнашивается, открываются новые детали — ворсистая зеленая замша и принт с пальмовыми листами. Они дополняют островные мотивы и делают дизайн еще интереснее.

Фото: Nike

Также в SB Dunk High Pro Hawaii есть скрытый кармашек на язычке, в который можно спрятать что-нибудь маленькое. На стельке изображен вулкан и официальный символ Гавайев — птица казарка.

Фото: Nike

В области пятки предусмотрена подушка Zoom Air, которая дополнительно защищает стопу.

Фото: Nike

Новые кроссовки Nike поступят в продажу 23 апреля и будут стоить 120 долл.

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Напомним, что Adidas тоже позаботился о новом дизайне к весне — выпустил кроссовки Stan Smith с цветами и зелеными акцентами.

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