Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Блондинка в законе: Джилл Байден удивила ярким выходом в розовом пиджаке

Сегодня, 14:47

Она также надела короткое платье молочного оттенка и жемчужные украшения

В прошлый раз первая леди США повторно вышла в свет в любимом фиолетовом костюме. А теперь засветила не менее яркий наряд в стенах колледжа Саук Вэлли в Диксоне. Изюминкой образа стал твидовый пиджак насыщенного розового цвета с цветочным принтом на подкладке.

Джилл Байден
Джилл Байден
Фото: twitter.com/flotus

В смелом весеннем наряде Джилл Байден пришла на экскурсию по учебному заведению. Чтобы соблюсти гармонию, жена президента не стала перегружать образ другими активными цветами. Она надела приталенное платье длиной до колен, бежевые лодочки и украшения из жемчуга. С оттенком пиджака лишь немного перекликалась маска для лица.

Джилл Байден
Джилл Байден
Фото: instagram.com/scottpyates

Пока это один из самых ярких образов первой леди США после инаугурации Джо Байдена. Напомним, что на самой церемонии Джилл Байден появилась в голубом платье с кристаллами Swarovski.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Образ дня: Маша Ефросинина в жакете от украинского бренда за 21 тысячу гривен Беспроигрышный бежевый: Елена Зеленская показала новый элегантный образ во Франции Платье за 150 000 грн и туфли Yves Saint Laurent: новый роскошный образ Тины Кароль
стиль первая леди США Джилл Байден
Реклама

Новости партнеров

Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур
В стильном луке и с авоськой: Билык встретила в Египте бывшего
В стильном луке и с авоськой: Билык встретила в Египте бывшего

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

Вчера, 18:36Звездно

Супруга Николая Тищенко показала подготовку к скандальной вечеринке

Вчера, 13:32Вкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

Вчера, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Вчера, 12:16Звездно

Бывшая домработница Пугачевой и Киркорова купила однокомнатную квартиру в Москве: Жила как у Христа за пазухой

Вчера, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Вчера, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Вчера, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

18 апреляЗвездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

18 апреляЗвездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

18 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

18 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Слезы Чарльза и воссоединение Уильяма и Гарри: как прошла церемония прощания с принцем Филиппом

Новости партнеров

Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами
Вкусный салат из морковки с сыром и яйцами
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Джамала выставила напоказ своего сына
Джамала выставила напоказ своего сына
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х
Как сейчас выглядят всеми любимые кинозвезды 90-х

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять