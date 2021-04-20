Блондинка в законе: Джилл Байден удивила ярким выходом в розовом пиджаке

Она также надела короткое платье молочного оттенка и жемчужные украшения

В прошлый раз первая леди США повторно вышла в свет в любимом фиолетовом костюме. А теперь засветила не менее яркий наряд в стенах колледжа Саук Вэлли в Диксоне. Изюминкой образа стал твидовый пиджак насыщенного розового цвета с цветочным принтом на подкладке.

Джилл Байден Фото: twitter.com/flotus

В смелом весеннем наряде Джилл Байден пришла на экскурсию по учебному заведению. Чтобы соблюсти гармонию, жена президента не стала перегружать образ другими активными цветами. Она надела приталенное платье длиной до колен, бежевые лодочки и украшения из жемчуга. С оттенком пиджака лишь немного перекликалась маска для лица.

Джилл Байден Фото: instagram.com/scottpyates

Пока это один из самых ярких образов первой леди США после инаугурации Джо Байдена. Напомним, что на самой церемонии Джилл Байден появилась в голубом платье с кристаллами Swarovski.

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