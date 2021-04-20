Бренд Marni випустив пухнасті мюлі, які нагадують лапи Грінча

Вартість новинки весняно-літньої колекції – 790 дол

Поки ми розмірковуємо перевзуватися в модні клогі чи ні, дизайнери продовжують брати нас на "слабо". Чергову сміливу новинку представив італійський бренд Marni – пухнасті капці-мюлі у відтінку світлий лайм. Утім, вони набагато більше нагадують лапи кінопоганця Грінча, ніж цитрусовий плід.

На контрасті з хутряним верхом всередині взуття оброблене гладкою чорною шкірою. Широка форма з заокругленим носком обіцяє максимальний комфорт під час ходьби.

"Капці Грінча" продовжують унісекс-лінійку Fussbett Sabot. Тобто в принципі такі можна вручити своєму бойфренду. Якщо пощастить, навіть носити по черзі...

Фото: Marni

Раніше Marni презентував аналогічні мюлі ще в двох відтінках – чорному і маджента. Останній, до речі, чудово пасував би до рожевого образу Джилл Байден.

Фото: Marni

Фото: Marni

Також нагадаємо про інше незвичайну взуття – черевики з пальцями (і навіть із педикюром) від Midorikawa.

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