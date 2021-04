Для поклонников травки: Reebok выпустил лимитированные кроссовки ко Дню марихуаны

Они поступят в продажу 20 апреля и будут стоить 90 долларов

Похоже, не только Мадонна любит побаловаться травкой. К неофициальному празднику "4/20", или Дню марихуаны, спортивный бренд Reebok переосмыслил свою популярную модель кроссовок Classic Leather. Теперь на них появились тематические цветовые акценты и надписи, а также рисунки в виде красных глаз. Новинку анонсировал HypeBeast.

Фото: Reebok

Темно-зеленый оттенок конопли повторяют традиционные для Reebok полосы по бокам. Нижняя часть обуви раскрашена желто-оранжевым градиентом — как символ рассветного неба.

Фото: Reebok

Сзади вместо логотипа бренда написано "доброе утро": good — на левом кроссовке, а morning — на правом. Недвусмысленная надпись появилась и во внутренней части — the best way to start the day ("лучший способ начать день").

Фото: Reebok

На язычке нарисованы полуприкрытые красные глаза. Также их можно заметить рядом с логотипом возле шнурков.

Фото: Reebok

Reebok не впервые пропагандирует употребление марихуаны в оздоровительных целях. В блоге бренда опубликованы исследования положительного влияния травки на организм.

