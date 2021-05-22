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Вот это нашумели: песня Go_A попала на пятое место мирового рейтинга Spotify

Сегодня, 14:47

Сегодня вечером состоится финал песенного конкурса "Евровидение-2021". Украинская группа Go_A продолжает завоевывать любовь слушателей

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

После того как представители Украины Go_A завоевали любовь публики на "Евровидении-2021" и ворвались в тренды YouTube, их песня "Шум" заняла пятое место глобального рейтинга хитов сервиса Spotify. Это один из самых популярных интернет-сервисв потокового аудио.

Новостью артисты поделились в своем Instagram-аккаунте. В комментариях поклонники группы с восторгом отреагировали.

  • "Песню на украинском слушает весь мир"
  • "Вот это нашумели"
  • "Да, это заслуженно. Поздравляю и удачи из Бразилии"

Артисты опубликовали короткий отрывок "Шума".

A post shared by Go_A (@go_a_band)

Напомним, что уже сегодня вечером Go_A будут выступать в гранд-финале "Евровидения". Группа выступит под номером 19, а всего на сцену выйдут 26 стран-участниц.

Ранее сообщалось, что Украина снова обошла Швейцарию по обновленным прогнозам букмекеров.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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песня Go-A Spotify Евровидение 2021
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