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Финалисты Евровидения-2021 и фавориты миллионов: что известно о группе Go_A

Сегодня, 13:51

Представитель Украины на "Евровидении" определился в финале Нацотбора еще в конце февраля прошлого года. Однако конкурс был перенесен из-за пандемии, и в этом году Go_A наконец-то выступили на сцене в Роттердаме

Украинская группа Go_A произвела настоящий фурор на "Евровидении-2021". Видео их выступления собрало уже более шести миллионов просмотров, по прогнозам букмекеров коллектив в пятерке лидеров, а за рубежом записывают каверы на их песню "Шум".

Уже сегодня вечером Go_A выйдут на сцену зала Ахой в гранд-финале "Евровидения", а пока, мы познакомим вас поближе с этим аутентичным электрофолк коллективом.

Что известно о Go_A?

Go_A – группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.

В 2012 году коллектив основал Тарас Шевченко, а его участники родом из разных уголков Украины: Екатерина Павленко – из Нежина, Тарас Шевченко – из Киева, Игорь Диденчук – Луцк, Иван Григоряк – Буковина. Примечательно, что Игорь Диденчук играет более чем на 30 музыкальных инструментах. Стоит также отметить, с момента создания состав группы менялся 14 раз.

Первую песню "Коляда" Go_A представили в декабре 2012 года. Вокал солистки Екатерины Павленко сразу назвали аутентичным и выработанным.

Группа Go_A
Группа Go_A
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Дебютный альбом группы #Ідиназвук вышел в ноябре 2016-го, а в 2017-м Go_A записали праздничный трек в сотрудничестве с Katya Chilly, которая тоже принимала участие в Нацотборе на "Евровидение-2020", однако не прошла в финал.

Помимо этого, Go_A – участники самых известных музыкальных фестивалей ("Джаз Коктебель", "Гогольфест" и др.). Неоднократно представляла украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси. Победу в Нацотборе на "Евровидение" группа Go_A одержала с песней "Соловей", но за год артисты решили изменить песню и выступить с композицией "Шум". Как оказалось, решение было принято не зря. Трек вызвал восхищение миллионов иностранцев и украинцев.

Если вы пропустили второй полуфинал "Евровидения-2021", видео всех выступлений можно посмотреть тут.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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