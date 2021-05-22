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Эксклюзив

Джамала назвала своих фаворитов на Евровидении-2021. Но Go_A – вне конкуренции

Сегодня, 11:58

В преддверии гранд-финала "Евровидения", победительница конкурса в 2016 году Джамала поделилась своими впечатлениями. Певица отметила, что Go_A ее безусловный фаворит

Go_A, Джамала
Go_A, Джамала
Фото: instagram.com/go_a_band, facebook.com/jamalaofficial

Победительница "Евровидения-2016", певица Джамала назвала своих фаворитов на конкурсе в этом году, финал которого состоится уже сегодня. Вне сомнений, певица болеет за Украину – электрофолк группу Go_A. Но также у артистки есть трио любимчиков, которых она для себя отметила после двух полуфиналов.

Об этом Джамала эксклюзивно рассказала для Life Сегодня.

"Конечно же, я всем сердцем болею за Украину, за Go_A. Они для меня вне конкуренции и, я точно знаю, ребята чувствуют поддержку каждого из нас", – поделилась певица.

Артистка также рассказала о трех своих фаворитов, но брала во внимание лишь выступление артистов в полуфинале. По мнению Джамалы, к финалу все может кардинально поменяться.

"Мне очень понравилась Дестини Чукуньере, которая представляет Мальту. Энергичная и крутая! Хочу отметить отличного вокалиста из Швейцарии Гьона Мухарремая. И, конечно же, я влюблена в группу из Исландии Gagnamagnið. Они волшебные! Уверена, это может сработать", – сказала Джамала.

Напомним, что гранд-финал "Евровидения-2021" состоится уже сегодня вечером в 22:00. На сцене свои номера представят 26 стран, а Украина выйдет под номером 19.

Ранее мы показали, как за рубежом перепели песню "Шум" Go_A.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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