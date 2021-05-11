Евровидение – 2021: где и когда смотреть международный конкурс
65-й международный конкурс "Евровидение" состоится на следующей неделе. Участники уже прибыли в Роттердам
Подготовка к главному песенному конкурсу "Евровидение-2021" идет полным ходом. Участники уже в Роттердаме репетируют свои номера. Выступление украинской группы Go_A журналисты признали лучшим на первой репетиции международного конкурса.
Life Сегодня рассказывают, когда и где смотреть "Евровидение – 2021".
Первый полуфинал "Евровидения" пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.
В Украине "Евровидение -2021" будут транслировать два телеканала – СТБ и UA:Перший в 22:00.
Группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.
Порядок выступлений на "Евровидении-2021" в первом полуфинале:
Литва
Словения
Россия
Швеция
Австралия
Северная Македония
Ирландия
Кипр
Норвегия
Хорватия
Бельгия
Израиль
Румыния
Азербайджан
Украина
Мальта
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Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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