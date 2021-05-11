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Евровидение – 2021: где и когда смотреть международный конкурс

Сегодня, 13:43

65-й международный конкурс "Евровидение" состоится на следующей неделе. Участники уже прибыли в Роттердам

Подготовка к главному песенному конкурсу "Евровидение-2021" идет полным ходом. Участники уже в Роттердаме репетируют свои номера. Выступление украинской группы Go_A журналисты признали лучшим на первой репетиции международного конкурса.

Life Сегодня рассказывают, когда и где смотреть "Евровидение – 2021".

Первый полуфинал "Евровидения" пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.

В Украине "Евровидение -2021" будут транслировать два телеканала – СТБ и UA:Перший в 22:00.

Группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.

Порядок выступлений на "Евровидении-2021" в первом полуфинале:

Литва

Словения

Россия

Швеция

Австралия

Северная Македония

Ирландия

Кипр

Норвегия

Хорватия

Бельгия

Израиль

Румыния

Азербайджан

Украина

Мальта

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Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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