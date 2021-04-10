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Виктория Боня думает, что принц Филипп умер в прошлом году, а его смерть скрывали

Сегодня, 16:28

Экс-участницу "Дом-2" захейтили в соцсети

О смерти мужа королевы Елизаветы II не писал только ленивый. Под постом в Instagram-аккаунте одного из российских изданий, где сообщалось, что умер принц Филипп, звезда реалити "Дом-2", блогер и модель Виктория Боня высказала свою версию о случившемся.

По мнению Виктории, герцог Эдинбургский умер еще в прошлом году, а его смерть могли скрывать.

Скриншот: instagram.com/super.ru

"Разве он не летом прошлого года умер? Может они скрывали его смерть?", – написала Боня в комментариях.

Пользователи соцсети сразу же исправили 41-летнюю знаменитость: "А как живется без мозгов?", "Не позорилась бы", "Мозгов как у ракушки", "У тебя год назад умер мозг, а ты скрываешь".

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К слову, сам принц Филипп отличался своими резкими высказываниями и смелыми шутками. 10 его самых известных цитат мы собрали в этом материале.

Ранее также сообщалось, что Виктория Боня прокляла ВОЗ.

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