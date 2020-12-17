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"Мир уже не будет прежним": Виктория Боня прокляла ВОЗ

Сегодня, 09:43

Светская львица высказалась о вакцинации

Виктория Боня на своей страничке в Instagram рассказала о заговоре между ВОЗ и Билл Гейтсом. Светская львица заявила, что вакцина от коронавируса, о которой сейчас все говорят, – опасна и может привести к бесплодию.

Экс- звезда "Дома-2" считает, что вакцина создана для стерилизации женщин. К такому мнению она пришла после прочтения статьи, которую ей прислал знакомый.

"Там содержатся мощнейшие тяжелые металлы, но также еще содержится один из компонентов белка, который приводит к бесплодию женщин. По сути, вся эта вакцинация — это стерилизация женщин", — заявила Боня

VICTORIA BONYA (@victoriabonya)

Светская львица акцентировала внимание на том, что эту статью потом быстро удалили, чтобы люди не могли узнать правду. Виктория заявила, что стоит за всем этим Всемирная организация здравоохранения, которую финансирует Билл Гейтс.

В качестве примера она привела вакцину от папиллома-вируса, которую ВОЗ уже делала в Африке. Виктория заявила, что из-за экспериментов Билла Гейтса "миллионы индийских детей" стали инвалидами.

"Хорошо подумайте, прежде чем делать вакцину сегодня. Особенно, если она принадлежит этой проклятой Всемирной организации здравоохранения", – заявила Виктория Боня.

Ранее мы рассказывали, что Меланию Трамп раскритиковали за появление в детской больнице без маски.

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