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Вікторія Боня думає, що принц Філіп помер в минулому році, а його смерть приховували

Сьогодні, 16:28

Екс-учасницю "Дом-2" захейтіли в соцмережі

Про смертт чоловіка королеви Єлизавети II не писав тільки ледачий. Під постом в Instagram-акаунті одного з російських видань, де повідомлялося, що помер принц Філіп, зірка реаліті "Дом-2", блогерка і модель Вікторія Боня висловила свою версію про те, що трапилося.

На думку Вікторії, герцог Единбурзький помер ще в минулому році, а його смерть могли приховувати.

Скріншот: instagram.com/super.ru

"Хіба він не влітку минулого року помер? Може вони приховували його смерть?", – написала Боня в коментарях.

Фото: instagram.com/victoriabonya

Користувачі соцмережі відразу ж виправили 41-річну знаменитість: "А як живеться без мізків?", "Не ганьбилася би", "Мізків як у мушлі", "У тебе рік тому помер мозок, а ти приховуєш".

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До слова, сам принц Філіп відрізнявся своїми різкими висловлюваннями і сміливими жартами. 10 його найвідоміших цитат ми зібрали в цьому матеріалі.

Раніше також повідомлялося, що Вікторія Боня прокляла ВООЗ.

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