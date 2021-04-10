Вікторія Боня думає, що принц Філіп помер в минулому році, а його смерть приховували
Екс-учасницю "Дом-2" захейтіли в соцмережі
Про смертт чоловіка королеви Єлизавети II не писав тільки ледачий. Під постом в Instagram-акаунті одного з російських видань, де повідомлялося, що помер принц Філіп, зірка реаліті "Дом-2", блогерка і модель Вікторія Боня висловила свою версію про те, що трапилося.
На думку Вікторії, герцог Единбурзький помер ще в минулому році, а його смерть могли приховувати.
"Хіба він не влітку минулого року помер? Може вони приховували його смерть?", – написала Боня в коментарях.
Користувачі соцмережі відразу ж виправили 41-річну знаменитість: "А як живеться без мізків?", "Не ганьбилася би", "Мізків як у мушлі", "У тебе рік тому помер мозок, а ти приховуєш".
До слова, сам принц Філіп відрізнявся своїми різкими висловлюваннями і сміливими жартами. 10 його найвідоміших цитат ми зібрали в цьому матеріалі.
Раніше також повідомлялося, що Вікторія Боня прокляла ВООЗ.
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