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Букингемский дворец утопает в цветах – британцы скорбят по принцу Филиппу

Сегодня, 22:43

Тысячи людей едут к королевской резиденции

После известия о смерти принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, британцы массово едут к Букингемскому дворцу.

Тысячи граждан приехали к королевской резиденции возложить цветы и выразить свои глубочайшие соболезнования, рассказали новостям "Сегодня" местные жители.

Муж королевы Елизаветы умер за два месяца до своего столетия. Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на смерть принца Филиппа. В их официальном Instagram-аккаунте появился пост с сообщением об утрате и черно-белым фото герцога.

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Провожать принца Филиппа будут в Виндзоре. Похороны будут не государственными – на них будет присутствовать лишь узкий круг родственников, друзей и глав из стран Содружества.

На страницах мировых лидеров в соцсетях появились соболезнования королеве и ее семье.

Приедут ли принц Гарри и беременная вторым ребенком Меган Маркл на похороны принца Филиппа – пока неизвестно.

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умер соболезнования принц Филипп Букингемский дворец
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