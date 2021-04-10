Он был моей опорой: дворец опубликовал слова Елизаветы II об умершем супруге

В официальном Instagram королевской семьи обнародовано фото Елизаветы и Филиппа

Вчера, 9 апреля, стало известно о смерти герцога Эдинбургского принца Филиппа. 73 года он был верным спутником королевы Великобритании Елизаветы II.

В официальном Instagram-аккаунте королевской семьи опубликовано сообщение от имени Ее Величества.

"Все эти годы он просто был моей надеждой и опорой. Я и вся наша семья, и наша страна, и многие другие страны в таком долгу перед ним, что даже и сами того не знаем, да он его и не признает", – сказала королева Елизавета в 1997 году.

Королева Елизавета II и принц Филипп Фото: instagram.com/theroyalfamily

К цитате добавили совместный снимок королевы и принца. В посте отмечается, что герцог Эдинбургский был верен королеве с момента ее вступления на престол, до его кончины.

К слову, об актуальных новостях Украины: вышел свежий эпизод YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь", где обсуждается строгий локдаун:

Напомним, что недавно мы рассказывали историю любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

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