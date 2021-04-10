Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Он был моей опорой: дворец опубликовал слова Елизаветы II об умершем супруге

Сегодня, 14:43

В официальном Instagram королевской семьи обнародовано фото Елизаветы и Филиппа

Вчера, 9 апреля, стало известно о смерти герцога Эдинбургского принца Филиппа. 73 года он был верным спутником королевы Великобритании Елизаветы II.

В официальном Instagram-аккаунте королевской семьи опубликовано сообщение от имени Ее Величества.

"Все эти годы он просто был моей надеждой и опорой. Я и вся наша семья, и наша страна, и многие другие страны в таком долгу перед ним, что даже и сами того не знаем, да он его и не признает", – сказала королева Елизавета в 1997 году.

Королева Елизавета II и принц Филипп
Королева Елизавета II и принц Филипп
Фото: instagram.com/theroyalfamily

К цитате добавили совместный снимок королевы и принца. В посте отмечается, что герцог Эдинбургский был верен королеве с момента ее вступления на престол, до его кончины.

Читайте также:
Стало известно, как похоронят супруга Елизаветы II принца Филиппа

К слову, об актуальных новостях Украины: вышел свежий эпизод YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь", где обсуждается строгий локдаун:

Напомним, что недавно мы рассказывали историю любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Говорил, что думал: 10 ироничных цитат принца Филиппа Вас будет очень не хватать: Меган Маркл и принц Гарри отреагировали на смерть принца Филиппа Букингемский дворец утопает в цветах – британцы скорбят по принцу Филиппу
Елизавета II принц Филипп королева Елизавета II
Реклама

Новости партнеров

Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Злата Огневич спровоцировала скандал при исполнении гимна Украины
Злата Огневич спровоцировала скандал при исполнении гимна Украины

Популярные статьи

Сегодня, 05:41Психо

Гороскоп на сегодня 10 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, подключай свою харизму!

Вчера, 18:31Звездно

Алена Мозговая предложила alyona alyona прочесть Уголовный кодекс Украины из-за голого фото с флагом

Вчера, 15:02Звездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Вчера, 05:50Психо

Гороскоп на сегодня 9 апреля для всех знаков зодиака: Тельцы! Это ваш день!

8 апреляЗвездно

Их забрал COVID-19: знаменитости, которые не выстояли перед вирусом

8 апреляЗдорово

Когда собирать березовый сок и сколько полезно пить

8 апреляЗвездно

СМИ выложили фото недвижимости Меладзе и Брежневой. Эта парочка – настоящие мультимиллионеры

8 апреляЗвездно

Участниц голой фотосессии в Дубае поместили в тюрьму – СМИ (обновлено)

8 апреляВкусно

10 овощных запеканок, которые станут любимыми навсегда

8 апреляВкусно

Готовим постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

8 апреляФаново

Девушка выпила шампанского с апельсиновым соком и лишилась передних зубов (фото)

8 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 8 апреля для всех знаков зодиака: Стрельцы, будьте мудрее!

8 апреляEvents

8 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреляЗвездно

В России требуют запретить новый клип Моргенштерна. Протестует даже церковь

7 апреляЗдорово

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

7 апреляЗвездно

Украинские модели с балкона в Дубае массово удаляют свои фото и аккаунты в соцсетях

Новости партнеров

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Прекрасна дружина хавбека Зорі. Фото
Прекрасна дружина хавбека Зорі. Фото
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Новая звезда? Ведущая "Шахтера" смотрится эффектно
Новая звезда? Ведущая "Шахтера" смотрится эффектно
Ведуча клубного каналу "Шахтаря" ефектно виглядає
Ведуча клубного каналу "Шахтаря" ефектно виглядає

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять