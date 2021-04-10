Говорил, что думал: 10 искрометных цитат принца Филиппа
Некоторые высказывания герцога называют "неполиткорректными" и "беспощадными"
Герцог Эдинбургский принц Филипп был человеком с сильным характером, принципиальной позицией и отличным чувством юмора. Он прошел через сложное детство, но прожил долгую и счастливую жизнь, которую посвятил своей женщине.
Мы уже рассказывали историю любви принца Филиппа и Елизаветы II, а в этом материале собрали ТОП-10 цитат герцога о браке, Элтоне Джоне, России и другом. Уж кто, а муж Ее Величества за словом в карман не лез.
В 1967 году отвечая на вопрос, хотел ли бы он посетить Советский Союз, Филипп сказал:
А это он сказал в Индии, когда папарацци упал с дерева, пытаясь снять королевскую семью:
Герцог шутил и о более жизненных вещах:
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Однажды супруг королевы обратился к сэру Элтону Джону:
В ходе официального визита в Китай в 1986 году группе британских студентов принц Филипп сказал:
На вопрос журналиста о том, когда принц Чарльз унаследует престол, он сказал:
Детей Филипп не щадил. 13-летнему Эндрю Адамсу, который мечтал стать астронавтом, он заявил:
А вот, что герцог говорил о королевской жизни:
На приеме в Букингемском дворце принц Филипп подошел к группе женщин-депутатов от правящей Лейбористской партии с фразой:
Накануне своего 90-летнего юбилея герцог Эдинбургский пошутил:
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