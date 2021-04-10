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Принц Филипп прилетал в Киев за штурвалом своего самолета и ел борщ. Как это было (фото и видео)

Сегодня, 15:36

Герцог Эдинбургский рассматривал столицу с высоты, "гуляя" над городом на самолете

Принц Филипп, супруг королевы Британии Елизаветы II, который умер 9 апреля, в сентябре 1973 года побывал в Украине. В столицу герцог Эдинбургский прилетел на личном самолете, причем за штурвалом был он.

Архивные материалы опубликовал "Вечерний Киев".

Прилетел с дочерью на чемпионат Европы

Принц Филипп, ветеран Второй мировой войны, прилетел 4 сентября 1973 в аэропорт "Борисполь".

Тогда он возглавлял Международную федерацию конного спорта и прибыл на чемпионат Европы по конному троеборью. Мероприятие проходило с 6 по 9 сентября 1973 на ВДНХ и в Пирогово. В соревнованиях принимала участие его дочь принцесса Анна.

Фото: "Вечерний Киев"
Фото: "Вечерний Киев"

Тогда королевская семья впервые посетила Украину, в те времена – УССР.

Фото: "Вечерний Киев"
Фото: "Вечерний Киев"

Пил водку с перцем и ел борщ

Герцога принимал тогдашний глава Киевского горисполкома, нынче покойный Владимир Гусев. Он рассказывал, что принц Филипп оригинально знакомился со столицей Украины. В шесть утра садился за штурвал своего самолета и кружил над городом.

Также супруг королевы наслаждался украинской кухней. В перерывах между соревнованиями он обедал в ресторане "Прага" на ВДНХ. Принц Филипп смаковал украинский борщ с пампушками и котлеты по-киевски. Не отказывался и от рюмки водки с перцем.

Фото: "Вечерний Киев"
Фото: "Вечерний Киев"

Поселили высокого гостя в резиденции на улице Розы Люксембург (сейчас – Липская), напротив гостиницы "Киев".

Как прошли соревнования

Участница чемпионата принцесса Анна упала с лошади. Однако принц Филипп и бровью не повел и даже успокоил зрителей: "Она не первый раз падает". Впрочем, вскоре подошел к медикам, они сообщили, что у принцессы убой бедра.

Из-за этого дочь британской королевы не получила награды в Киеве.

Фото: "Вечерний Киев"
Фото: "Вечерний Киев"

"Пять дней гостил в столице Украины принц Филипп, который находился в СССР с неофициальным визитом (...) Вчера герцог Эдинбургский специальным английским самолетом вылетел на родину. Вместе с ним отбыла принцесса Анна, которая принимала участие в турнире сильнейших всадников континента", - писали СМИ.

Смотрите, как проходил визит герцога и сам чемпионат:

Напомним, ранее стало известно, как похоронят супруга Елизаветы II принца Филиппа.

Герцог Эдинбургский принц Филипп был человеком с сильным характером, принципиальной позицией и отличным чувством юмора. Читайте: 10 ироничных цитат принца Филиппа.

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Киев Украина соревнование принц Филипп королевская семья
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