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У Ляли есть достоинство, а у Вакарчука – все остальное: известный поэт и продюсер высказался о разводе лидера ОЕ

Сегодня, 17:14

Евгений Рыбчинский считает, что Ляля Фонарева помогла когда-то Святославу Вакарчуку стать известным. При этом женщина всегда оставалась в тени супруга

Продюсер Евгений Рыбчинский прокомментировал развод Вакарчука и Фонаревой
Продюсер Евгений Рыбчинский прокомментировал развод Вакарчука и Фонаревой
Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk, facebook.com/ERibchinskiy

Вчера Святослав Вакарчук объявил о разводе с Лялей Фонаревой. Вместе они прожили более 20 лет и воспитали дочь Ляли от первого брака. Лидер "Океана Эльзы" не стал распространяться о причине разрыва, поблагодарив экс-супругу за любовь и поддержку, а комментарии на своих аккаунтах в соцсетях отключил.

Сама же Ляля не захотела ничего рассказывать журналистам о случившемся, кинув трубку, говорится в сюжете "Сегодня" на телеканале "Украина".

Украинский поэт, продюсер и журналист Евгений Рыбчинский прокомментировал развод Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой.

На своей странице в Facebook он опубликовал пост, который вскоре удалил, сообщает "Главком". В соцсети Рыбчинский написал, что в начале карьеры Вакарчук "хватался за любую возможность попасть на ТВ", а славы он добился благодаря Ляле.

Святослав Вакарчук воспитывал дочь Ляли фонаревой от ее первого брака
Святослав Вакарчук воспитывал дочь Ляли фонаревой от ее первого брака
Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Знаю Славу и Лялю с середины 90-х. Но совсем из разных источников. Слава тогда только начинал свой творческий путь и цеплялся за любую возможность показаться в телевизоре, а Ляля была женой моего друга, известного стилиста Володи Тарасюка, – поделился Рыбчинский. – Статус Славы тогда был довольно неопределенный, сотни таких мальчишек пытались взять штурмом "Мелораму" и "Территорию А". Кому-то повезло, а кому-то меньше, селяви. А статус Фонаревой наоборот: жена владельца салонов VT, модного, перспективного и влиятельного стилиста. Когда Ляля ушла от Тарасюка к Вакарчуку, многие просто пожали плечами, потому что тогда это был странный выбор. А для Славика это была едва ли не первая в жизни победа, за которой затем последовали и известность, и популярность, и богатство, и влиятельность и все остальное".

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Евгений Рыбчинский в своем посте выразил уважение Ляле Фонаревой, которая, по его мнению, сделала все для успеха Вакарчука, и никогда не спекулировала его фамилией.

"Хочется выразить респект Ляле, которая приложила все усилия, чтобы сделать из Славы звезду, отдала лучшие годы жизни, оставаясь вечно в тени его "звездности", и за 20 с лишним лет не вышла замуж и не спекулировала фамилией мужа как многие другие. Уверен, она и сейчас остается в тени. Поскольку в Ляли есть достоинство. А у Вакарчука — все остальное", – подытожил Рыбчинский.

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Источник: facebook.com/ERibchinskiy
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