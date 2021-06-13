У Лялі є гідність, а у Вакарчука – все інше: відомий поет і продюсер висловився про розлучення лідера ОЕ

Євген Рибчинський вважає, що Ляля Фонарьова допомогла колись Святославу Вакарчуку стати відомим. При цьому жінка завжди залишалася в тіні чоловіка

Продюсер Євген Рибчинський прокоментував розлучення Вакарчука і Фонарьовою Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk, facebook.com/ERibchinskiy

Вчора Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з Лялею Фонарьовою. Разом вони прожили більше 20 років і виховали дочку Лялі від першого шлюбу. Лідер "Океану Ельзи" не став поширюватися про причини розриву, подякувавши екс-дружині за любов і підтримку, а коментарі на своїх акаунтах в соціальних мережах відключив.

Сама ж Ляля не захотіла нічого розповідати журналістам про те, що трапилося, кинувши трубку, йдеться в сюжеті "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

Український поет, продюсер і журналіст Євген Рибчинський прокоментував розлучення Святослава Вакарчука та Лялі Фонарьової.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував пост, який незабаром видалив, повідомляє "Главком". У соцмережі Рибчинський написав, що на початку кар'єри Вакарчук "хапався за будь-яку можливість потрапити на ТВ", а слави він добився завдяки Лялі.

Святослав Вакарчук виховував дочку Лялі Фонарьової від її першого шлюбу Фото: instagram.com/okeanelzy_official

"Знаю Славка і Лялю з середини 90-х. Але зовсім з різних джерел. Славко тоді тільки починав свій творчий шлях і чіплявся за будь-яку можливість показатися в телевізорі, а Ляля була дружиною мого друга, відомого стиліста Володі Тарасюка, – поділився Рибчинський. – Статус Славка тоді був доволі невизначений, сотні таких хлопчаків намагалися взяти штурмом "Мелораму" і "Територію А". Комусь пощастило, а комусь менше, селяві. А статус Фонарьової навпаки: дружина власника салонів VT, модного, перспективного і впливового стиліста. Коли Ляля пішла від Тарасюка до Вакарчука багато хто просто пожав плечима, бо тоді це був дивний вибір. А для Славка це була мабуть чи не перша в житті перемога, за якою потім послідували і відомість, і популярність, і заможність, і впливовість і все решта".

Євген Рибчинський в своєму пості висловив повагу Лялі Фонарьовій, яка, на його думку, зробила все для успіху Вакарчука, і ніколи не спекулювала його прізвищем.

"Хочеться виразити респект Лялі, яка приклала усіх зусиль, аби зробити зі Славка зірку, віддала кращі роки життя, залишаючись вічно в тіні його "зоряності", і за 20 з зайвим років не одружилася і не спекулювала прізвищем чоловіка як багато інших. Впевнений, вона і зараз залишиться в тіні. Бо у Лялі є гідність. А у Вакарчука – усе інше", – підсумував Рибчинський.

Раніше ми розповідали про 7 найнесподіваніших розставань знаменитостей за останні півроку.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися