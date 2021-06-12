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Анна Седокова содержит своего 28-летнего супруга: Вы должны любить человека даже без зарплаты

Сегодня, 18:17

Певица заявила, что ее супругу, баскетболисту Янису Тимме, уже целый год не выплачивают заработную плату после того, как он прекратил сотрудничество с клубом "Химки"

Супругу Анны Седоковой, Янису Тимме, не выплачивают зарплату
Супругу Анны Седоковой, Янису Тимме, не выплачивают зарплату
Фото: instagram.com/annasedokova

38-летняя певица Анна Седокова, которая спровоцировала слухи о новой пластической операции, заявила, что ее 28-летний супруг, латвийский профессиональный баскетболист Янис Тимма, не получает зарплату уже в течение года.

Об том, что Янису не выплачивают гонорар, Анна сообщила в YouTube-шоу "Ночной контакт".

Ведущий проекта прямо поинтересовался у артистки, действительно ли она содержит Тимму, на что получил не менее прямой и честный ответ:

"Нужно выходить замуж за человека, понимая, что если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты", – объяснила Седокова.

Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com/annasedokova

Ранее Янис Тимма выступал за российский баскетбольный клуб "Химки". У спортсмена был подписан контракт, который гарантировал ему немалый гонорар. В этом году у клуба начались тяжелые финансовые проблемы, а после увольнения тренера Римаса Куртинайтиса у Тиммы начались сложности с новым наставником, после чего он отказался посещать тренировки.

По словам Анны, Янис уже подписал новый контракт. Седокова не стала раскрывать какие-либо подробности, лишь намекнув, что новый клуб находится не в России. В Сети предполагают, что новый клуб, за который будет выступать баскетболист, находится в Испании.

О романе Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно летом 2019 года. Осенью пара перестала скрывать свои отношения, тогда же и выяснилось, что у бойфренда звезды есть жена и сын. В июле 2020 года баскетболист сделал предложение руки и сердца Анне.

Ранее Анна Седокова прокомментировала скандал вокруг певицы Ани Лорак и продюсера Константина Меладзе.

Смотрите интервью Анны Седоковой для "Ночного контакта":

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