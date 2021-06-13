Это нас не беспокоит, – Иракли Макацария о романе с 19-летней девушкой

Известный бизнесмен Иракли Макацария недавно представил публике свою новую девушку, которая младше его на 17 лет

Иракли Макацария со своей девушкой Лизой Фото: instagram.com/lizachichuaa/

Иракли Макацария в марте отпраздновал 36-летие, а его девушке Лизе сейчас 19. Но пару совершенно не беспокоит разница в возрасте.

В недавнем интервью известный бизнесмен прокомментировал то, что его избранница младше его на 19 лет. По словам Иракли, ни его, ни Лизу эту не смущает.

Лиза младше Иракли на 17 лет, но пару это не смущает Фото: instagram.com/lizachichuaa/

"Скажу тебе откровенно, эта разница в возрасте, к счастью, нас с Лизой не беспокоит. Нам очень хорошо вместе и я ее очень люблю, а это самое главное", – заявил Макацария Кате Осадчей в видео, опубликованном в YouTube-канале "Светсткой жизни".

Иракли утверждает, что у них с Лизой серьезные отношения, однако на вопрос о совместном будущем он ответил довольно сдержанно: "Я стараюсь на эту тему много не говорить, просто порадуйтесь за меня, все замечательно".

Что известно о девушке Иракли Макацария

На самом деле – не так уж и много. Ее зовут Лиза Чичуа. Ей 19 лет, она грузинка. Девушка Иракли не самый активный пользователь Instagram.

Девушка Иракли Макацария Лиза Фото: instagram.com/lizachichuaa/

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