Это нас не беспокоит, – Иракли Макацария о романе с 19-летней девушкой
Известный бизнесмен Иракли Макацария недавно представил публике свою новую девушку, которая младше его на 17 лет
Иракли Макацария в марте отпраздновал 36-летие, а его девушке Лизе сейчас 19. Но пару совершенно не беспокоит разница в возрасте.
В недавнем интервью известный бизнесмен прокомментировал то, что его избранница младше его на 19 лет. По словам Иракли, ни его, ни Лизу эту не смущает.
"Скажу тебе откровенно, эта разница в возрасте, к счастью, нас с Лизой не беспокоит. Нам очень хорошо вместе и я ее очень люблю, а это самое главное", – заявил Макацария Кате Осадчей в видео, опубликованном в YouTube-канале "Светсткой жизни".
Иракли утверждает, что у них с Лизой серьезные отношения, однако на вопрос о совместном будущем он ответил довольно сдержанно: "Я стараюсь на эту тему много не говорить, просто порадуйтесь за меня, все замечательно".
На самом деле – не так уж и много. Ее зовут Лиза Чичуа. Ей 19 лет, она грузинка. Девушка Иракли не самый активный пользователь Instagram.
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