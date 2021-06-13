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Экс-супруга Позитива назвала настоящую причину их развода

Сегодня, 09:32

Анна Андрийчук призналась, что хотела семьи и детей, а у Алексея Завгороднего всегда на первом месте была работа

Анна Андрийчук назвала причину развода с Позитивом
Анна Андрийчук назвала причину развода с Позитивом
Фото: instagram.com/annchuk/, instagram.com/positiff

Анна Андрийчук рассказала, почему они с бывшим участником "Время и Стекло" Позитивом решили развестись. Пара поженилась когда Ане было 16, а сейчас они заняты бракоразводным процессом.

По словам Андрийчук, последние два года у них с Позитивом отношения "не клеились", развод не был однодневным решением.

"Я так долго тянула кота за одно место. У него всегда на первом месте были работа и музыка... Мне не 18 лет, я хочу семью, я хочу ребенка. Поэтому, я думаю, что это стало самой большой причиной", – призналась Андрийчук в интервью, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".

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Анна не может сказать, что Алексей не хотел детей, просто "как-то не сложилось с этим". Она также добавила, что уже поделила квартиру с Позитивом, а сам развод официально еще не оформлен.

Позитив и Анна Андрийчук-Завгородняя пытались спасти отношения
Позитив и Анна Андрийчук-Завгородняя пытались спасти отношения
Фото: instagram.com/annchuk/

Анна и Алексей начали встречаться, когда им было по 15 лет. В 2013 году они узаконили свои отношения. Слухи о расставании пары появились еще осенью прошлого года, а Позитиву даже приписывали роман с его партнершей по танцам Юлией Сахневич.

Смотрите в сюжете, как звезды переживают разрыв отношений:

Ранее также сообщалось, что Позитив не был в восторге от того, что экс-супруга рассказала об их разводе в реалити Насти Каменских.

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