Анита Луценко призналась, что скрывала своего мужчину специально. Но все-таки мы его увидели (фото)
Избранник звездного фитнес-тренера не любит публичности, потому его почти никогда нельзя увидеть в соцсетях Аниты
Анита Луценко, которая ранее откровенно рассказала о смерти экс-бойфренда, показала, с кем состоит в отношениях сейчас. Мужчина фитнес-тренера не любит камер и избегает публичной жизни.
Однако нам все же выпала возможность посмотреть на возлюбленного Аниты – они вместе отдохнули в Грузии, в гостях у Иракли Макацария.
В Instastories Луценко опубликовала снимок со своим Александром, где он прячет лицо.
Но его можно увидеть в ролике, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".
"Мы не поженились, но он не хочет публичности, ему это не нравится. В это путешествие мы ехали вместе, потому что Саша очень хорошо дружит уже с Иракли и это было идеально, потому что и день рождения у него вчера был. Вчера отпраздновали грузинский день рождения и это было очень круто и невероятно и я считаю, что устроила хороший подарок тем, что мы поехали вместе сюда", – рассказала Анита Луценко в интервью.
Примечательно, что до сих пор Анита и Александр не афишировали свои отношения. Они вместе воспитывают общую 4-летнюю дочку.
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