ТОП самых любимых выступлений на шоу Маска, которые хочется пересмотреть
Эти видео набрали наибольшее количество просмотров в YouTube
Минувшим вечером мы узнали, кто стал победителем гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". За три месяца нам показали более 70-ти номеров с мировыми хитами, которые знают все.
В этом материале предлагаем вспомнить ТОП-5 самых ярких и популярных, по версии YouTube, выступлений на шоу "Маска" Украина.
Напомним, что все подробности финала гипершоу "Маска" мы публиковали здесь. Также смотрите ролик с самыми яркими раскрытиями масок во время всех эфиром проекта. Это было незабываемо!
Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"
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