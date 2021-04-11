ТОП самых любимых выступлений на шоу Маска, которые хочется пересмотреть

Эти видео набрали наибольшее количество просмотров в YouTube

Минувшим вечером мы узнали, кто стал победителем гипершоу "Маска" на телеканале "Украина". За три месяца нам показали более 70-ти номеров с мировыми хитами, которые знают все.

В этом материале предлагаем вспомнить ТОП-5 самых ярких и популярных, по версии YouTube, выступлений на шоу "Маска" Украина.

5. Махаон – Нас бьют – мы летаем, 132 тысячи просмотров

4. Дракон – Ты меня любишь, 206 тысяч просмотров

3. Лев – Я люблю тільки тебе, 243 тысячи просмотров

2. Дракон – Пьяное солнце, 292 тысячи просмотров

1. Буйвол – Тримай, 547 тысяч просмотров

Напомним, что все подробности финала гипершоу "Маска" мы публиковали здесь. Также смотрите ролик с самыми яркими раскрытиями масок во время всех эфиром проекта. Это было незабываемо!

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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