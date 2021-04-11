ТОП найулюбленіших виступів на шоу Маска, які хочеться передивитися
Ці відео набрали найбільшу кількість переглядів у YouTube
Минулого вечора ми дізналися, хто став переможцем гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". За три місяці нам показали більше 70-ти номерів зі світовими хітами, які знають всі.
У цьому матеріалі пропонуємо згадати ТОП-5 найяскравіших і найпопулярніших, за версією YouTube, виступів на шоу "Маска" Україна.
Нагадаємо, що всі подробиці фіналу гіпершоу "Маска" ми публікували тут. Також дивіться ролик з найяскравішими моментами розкриття масок під час всіх випусків проєкту. Це було незабутньо!
Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"
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