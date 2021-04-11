ТОП найулюбленіших виступів на шоу Маска, які хочеться передивитися

Ці відео набрали найбільшу кількість переглядів у YouTube

Минулого вечора ми дізналися, хто став переможцем гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". За три місяці нам показали більше 70-ти номерів зі світовими хітами, які знають всі.

У цьому матеріалі пропонуємо згадати ТОП-5 найяскравіших і найпопулярніших, за версією YouTube, виступів на шоу "Маска" Україна.

5. Махаон – Нас бьют – мы летаем, 132 тисячі переглядів

4. Дракон – Ты меня любишь, 206 тисяч переглядів

3. Лев – Я люблю тільки тебе, 243 тисячі переглядів

2. Дракон – Пьяное солнце, 292 тисячі переглядів

1. Буйвол – Тримай, 547 тисяч переглядів

Нагадаємо, що всі подробиці фіналу гіпершоу "Маска" ми публікували тут. Також дивіться ролик з найяскравішими моментами розкриття масок під час всіх випусків проєкту. Це було незабутньо!

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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