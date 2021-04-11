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Жду второй сезон Маски: Злата Огневич прокомментировала свою победу в гипершоу

Сегодня, 09:13

Певица в костюме Солнца стала триумфатором самого популярного шоу страны

Вчера на телеканале "Украина" показали грандиозный финал гипершоу "Маска", и мы наконец узнали, кто скрывался в костюме Солнца. Догадки звездных детективов оказались правильными, ведь это была Злата Огневич!

После финала Злата призналась, что очень рада тому, что ее пригласили участвовать в супершоу "Маска". Артистка с нетерпением ждет второй сезон. И мы тоже!

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: телеканал "Украина"

"Мы пытались вас запутать, но вы такие умные и сообразительные, что это практически нереально сделать! Но, согласитесь со мной, в эфире, когда был Ворон, вы немножко запутались – я для этого сделала все, что было в моих силах", – поделилась победительница гипершоу "Маска" Злата Огневич в эфире телеканала "Украина".

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Смотрите момент снятия маски Солнца. Это было незабываемо!

, ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 03.04.21 составила 23,64%, рейтинг – 8,75%, доля в момент снятия маски – 30,98%**. Охват за 11 выпусков 13 383 375 зрителей***.

Ранее мы также рассказали, кто прятался в костюме Дракона на шоу "Маска".

*Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).
**Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 03.04.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.
***Охват за 11 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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