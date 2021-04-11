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Владимир Остапчук спел на шоу Маска в костюме Химеры (видео)

Сегодня, 12:55

Ведущий гипершоу на несколько минут стал его загадочным участником

Грандиозный финал гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" удивлял каждую минуту. В последнем выпуске самого популярного проекта страны ведущий Владимир Остапчук на время сменил амплуа и вышел на сцену в качестве участника.

Так, в финале "Маски" появилась Химера – загадочный персонаж с головой Льва и крыльями Дракона. Смотрите выступление Химеры в 12 выпуске шоу "Маска".

Яркий номер понравился звездным детективам, которые тут же стали делиться друг с другом догадками – кто же под этой маской. Звучали такие имена, как Потап и Дима Монатик.

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Но все же, стало очевидно, что это Владимир Остапчук! Он очень удивил своими вокальными способностями.

Владимир Остапчук в костюме Химеры
Владимир Остапчук в костюме Химеры
Фото: телеканал "Украина"

"Ты видел, как я танцевала? Ну я обожаю такой стиль музыки и я тебе благодарна, потому что за весь сезон такого у нас не было", – сказала Владимиру Остапчуку NK.

Ранее мы рассказывали, кто стал победителем первого сезона шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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