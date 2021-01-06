ТОП-10 лучших исполнений колядок украинскими звездами (видео)

Мы собрали самые трогательные и душевные колядки от знаменитостей

В канун Рождества, которое православные христиане будут отмечать уже завтра, 7 января, предлагаем вам вспомнить лучшие исполнения известных колядок украинскими знаменитостями. Многие из них спели колядки, добавив свою изюминку в эти песни.

Одна из самых популярных колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю" в исполнении Тины Кароль покорила сердце многих украинцев. Получилось завораживающе, правда?

А вот эта же колядка, только в исполнении Насти Каменских. Тоже очень красивый и необычный вариант. Настя исполнила эту песню под аккомпанемент фортепиано.

А вот еще один вариант этой колядки от Александра Пономарева, Олега Винника и Таюне.

Волшебная Мишель Андраде и ее не менее волшебное исполнение колядки "Небо і земля нині торжествують".

В репертуаре Ирины Федишин есть немало душевных праздничных песен, в том числе и колядка "Коляда моя".

Веселая колядка от DZIDZIO – "Старий рік минає".

Давайте вспомним колядку от Александра Пономарева, который собрал у себя в гостях Ирину Билык, Тину Кароль, DZIDZIO, Олега Скрипку и ALEKSEEV, чтобы записать сюрприз для своих поклонников специально к рождественским праздникам.

А вот эта же композиция, только в исполнении Виктора Павлика.

Колядка "В темну нічку" в исполнении победителя "Голосу країни"- 7 Александра Клименко.

Колядка от еще одной выпускницы "Голосу країни", певицы Христины Соловий.

Ранее мы публиковали тексты лучших колядок на Рождество, не пропустите! Мы также рассказывали, когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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