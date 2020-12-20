Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой
Украинские звезды готовятся к Рождественским праздникам
Александр Пономарев, которого бывшая супруга обвинила в измене, спел колядку вместе с другими украинскими исполнителями. Он собрал у себя в гостях Ирину Билык, Тину Кароль, Дзидзьо, Олега Скрипку и ALEKSEEV, чтобы записать сюрприз для своих поклонников специально к рождественским праздникам.
Видео с исполнением колядки "Нова радість стала" было опубликовано на YouTube-канале Александра Пономарева. Песня была записана в рамках проекта Ponomarev live studio.
Год назад в студии у Александра был Олег Винник, с которым они тоже спели одну из популярных народных песен.
"С праздником всех! Счастья, здоровья в каждый дом! Наш подарок вам!" – представил совместную работу со звездами Александр Пономарев.
А как вам такое исполнение?
Напомним, что недавно Наталья Могилевская записала экспериментальный трек с тиктокерами.
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