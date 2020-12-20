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Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой

Сегодня, 12:16

Украинские звезды готовятся к Рождественским праздникам

Александр Пономарев, которого бывшая супруга обвинила в измене, спел колядку вместе с другими украинскими исполнителями. Он собрал у себя в гостях Ирину Билык, Тину Кароль, Дзидзьо, Олега Скрипку и ALEKSEEV, чтобы записать сюрприз для своих поклонников специально к рождественским праздникам.

Видео с исполнением колядки "Нова радість стала" было опубликовано на YouTube-канале Александра Пономарева. Песня была записана в рамках проекта Ponomarev live studio.

Год назад в студии у Александра был Олег Винник, с которым они тоже спели одну из популярных народных песен.

"С праздником всех! Счастья, здоровья в каждый дом! Наш подарок вам!" – представил совместную работу со звездами Александр Пономарев.

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А как вам такое исполнение?

Напомним, что недавно Наталья Могилевская записала экспериментальный трек с тиктокерами.

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